Los mejores memes de la polémica victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto

River venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura y, como suele suceder, el partido se vivió también en redes sociales. Durante el primer tiempo, con pocas situaciones y un nivel bajo, los hinchas reflejaron su fastidio con memes marcados por el aburrimiento y la falta de juego.

En el complemento llegaron las emociones y también las polémicas: un gol anulado al local y un penal que Gonzalo Montiel cambió por gol rompieron el partido, mientras que Maxi Salas liquidó la historia sobre el final. A partir de ahí, las redes estallaron con reacciones, cargadas y humor por un triunfo que dejó más tela para cortar que fútbol.