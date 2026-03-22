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Los mejores memes de la polémica victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto

River se impuso 2-0 en Córdoba y las redes sociales explotaron con comentarios por el rendimiento y las jugadas polémicas.

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River ganó en Córdoba y estallaron los memes tras el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

River ganó en Córdoba y estallaron los memes tras el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

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River venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura y, como suele suceder, el partido se vivió también en redes sociales. Durante el primer tiempo, con pocas situaciones y un nivel bajo, los hinchas reflejaron su fastidio con memes marcados por el aburrimiento y la falta de juego.

En el complemento llegaron las emociones y también las polémicas: un gol anulado al local y un penal que Gonzalo Montiel cambió por gol rompieron el partido, mientras que Maxi Salas liquidó la historia sobre el final. A partir de ahí, las redes estallaron con reacciones, cargadas y humor por un triunfo que dejó más tela para cortar que fútbol.

Los mejores memes del partido de River ante Estudiantes de Río Cuarto

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