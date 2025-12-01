Marcha atrás: era uno de los borrados por Ariel Broggi, pero continúa en Gimnasia y buscan renovarle

Uno de los jugadores del equipo del ascenso de Gimnasia aparecía en la lista de borrados por Ariel Broggi para el 2026. Pero sigue y buscan renovar su contrato.

El plantel de Gimnasia entrenará hasta el 10 de diciembre y volverá el 2 de enero.

En Gimnasia y Esgrima todo el mundo tiene la cabeza puesta en la temporada 2026. Luego del ascenso conseguido hace ya más de un mes, en la histórica final en cancha de Platense ante Deportivo Madryn, los jugadores del Lobo volvieron a las prácticas al tiempo que la comisión directiva, el manager del club y el cuerpo técnico trabajan en el armado del plantel.

En principio, se conoció una lista de 11 jugadores que fueron marginados por Ariel Broggi. Entre ellos estaban Ignacio Antonio, Jeremías Rodríguez Puch, Ismael Cortez y Nicolás Servetto. También en ese listado inicial aparecía el nombre de Nahuel Barboza, el volante que encontró continuidad en la recta final del certamen, pero que no sumó minutos en la final.

A pesar de ello, el futbolista continuó entrenando y desde el club confirmaron que se busca la renovación del contrato del mediocampista cordobés de 26 años, que finaliza este 31 de diciembre.

Barboza llegó libre de San Martín de Burzaco a principios de 2023 y suma 38 partidos en el club, con una asistencia y ningún gol. Con Ariel Broggi encontró continuidad y buen rendimiento, pero no jugó ni un minuto en la final por el ascenso. ¿Tendrá revancha en Primera División?

nahuel Barboza Nahuel Barboza continuará en Gimnasia. Prensa Gimnasia y Esgrima Una sola cara nueva Por el momento, solo un futbolista se sumó a Gimnasia y Esgrima para disputar la Primera División del fútbol argentino. Se trata de Luciano Paredes, que llegó del Deportivo Maipú y firmó a préstamo por un año, con opción de compra.