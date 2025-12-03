Estos son los 16 rivales que no le pueden tocar a la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026
Como cabeza de serie y por reglamento de confederaciones, la Selección argentina ya sabe con qué países no se cruzará.
El sorteo del Mundial 2026, programado para este viernes 5 de diciembre en Washington, marcará el punto de partida hacia la próxima Copa del Mundo. Allí quedarán definidos los 12 grupos que abrirán el certamen y, con ellos, los tres rivales que acompañarán a la Selección argentina en la fase inicial.
Como vigente campeona del mundo e integrante del bombo 1, la Albiceleste no podrá enfrentar a ninguno de los otros once países que conforman ese lote. A eso se suma una restricción clave: en la etapa de grupos, la FIFA impide que equipos de la misma confederación se crucen, con excepción de UEFA por su elevado número de participantes.
Los rivales que no le pueden tocar a la Selección argentina
La combinación de ambos criterios deja un listado cerrado de selecciones que no compartirán zona con el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Son 15 rivales asegurados, cifra que podría ascender a 16 si Bolivia obtiene su clasificación por repechaje.
Entre los cabezas de serie figuran potencias europeas como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de Brasil y los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Todos ellos quedan automáticamente descartados como adversarios.
Por la regla que limita cruces continentales, tampoco podrán coincidir con Argentina los restantes clasificados de Conmebol: Uruguay, Ecuador y Colombia (bombo 2), Paraguay (bombo 3) y Bolivia en caso de sumarse al bombo 4 mediante el repechaje internacional.
Cómo están conformados los bombos del sorteo
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador, Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 selecciones del repechaje UEFA + 2 del repechaje FIFA.
Cómo será el procedimiento del sorteo
- Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos y posteriormente en 12 grupos.
- Los cabezas de serie son los tres anfitriones y las nueve mejores selecciones del ranking FIFA que hayan clasificado.
- México ocupará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Los otros nueve cabezas de serie se asignarán a los grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
- Después se sortearán las selecciones de los bombos 4, 3 y 2, en ese orden.
- La FIFA impide que en la primera ronda coincidan selecciones de una misma confederación, salvo UEFA, que podrá tener hasta dos por grupo.
- Seis plazas aún están vacantes: cuatro provienen del repechaje europeo y dos del repechaje FIFA.