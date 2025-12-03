Los motivos del exitoso presente del rugby argentino: qué dijo el presidente de la UAR

En ese contexto, el presidente de la Unión Argentina de Rugby , Gabriel Travaglini , habló con MDZ Radio y destacó: "Evidentemente tuvimos suerte, hemos tenido un buen grupo, pero los partidos se definien en la cancha. Por más que te prepares bien, si no salen bien las cosas te quedás. En los papeles, serían equipos accesibles para nosotros. Está bueno porque vas de menor a mayor en la intensidad del juego y en la competencia. En los mundiales pasados no nos ocurría porque nos tocaban los grupos de la muerte con dos equipos de primer nivel que teníamos que enfrentar".

Sobre el nuevo formato del Mundial , con más equipos, el dirigente manifestó: "Como este va a ser el primer mundial donde hay una incorporación de más equipos, hay que ver cómo trabajan todos. Haciendo un paralelismo y sin desmerecer a nadie, lo que pasó en el primer circuito del Seven en Dubai , donde se achicaron la cantidad de equipos y los ochos que están son los ocho que siempre llegaban a cuartos de final, con lo cual se hace más competitivo".

"La ventaja que tiene este nuevo mundial es que no va a haber tanta espera entre partido y partido. Si recuerdan el mundial anterior, con cuatro zonas de cinco, había un equipo que quedaba libre y los demás para volver a jugar tenían que esperar mucho tiempo", agregó Travaglini al respecto.

Y sentenció: "Esta competencia le va a hacer bien a los países que están fuera del 'Tier 1' para que puedan tener la posibilidad de mostrarse, experimentar y mejorar el juego gracias a los partidos de este nivel".

Asimismo, el presidente de la UAR contó que "es un orgullo estar como cabeza de serie porque marca el trabajo que venimos haciendo en la UAR desde hace años, desde que se empezó con el viejo PLADAR, después transitar por las distintas academias, los distintos proyectos, fue un trabajo a largo plazo, que se consolidó con un plan estratégico que definimos en el 2022, que es por 10 años y en el que vamos monitoreando los cambios o los devíos, que afortunadamente son menores y por factores externos".

Específicamente, sobre el desarrollo del rugby argentino en los últimos años, dijo: "Estamos muy conformes porque al caerse el Súper Rugby y Los Jaguares quedarse sin competencia, la apuesta que hicimos con el Súper Rugby Americas, con el objetivo de ayudar a la región a crecer y tener un semillero más amplio para los chicos que ya están por arriba del M20, está funcionando. De hecho, por segundo mundial consecutivo, además de Argentina participan Chile y Uruguay. Tuvimos la competencia de Paraguay y Brasil que estuvieron a punto de acceder. Creo que esto marca un buen crecimiento y es gracias al trabajo que venimos realizando ordenado y a largo plazo".

los-pumas-43653 Los Pumas serán cabeza de serie en el Mundial de Australia 2027. Prensa Los Pumas

"La suspensión del Rugby Championship para el año que viene es algo doloroso porque en nuestra agrupación SANSAR, donde técnicamente somos 4 socios, hubo dos (Sudáfrica y Nueva Zelanda) que decidieron reeditar estas largas giras y esto nos impide tener un Rugby Championship normal", destacó además Travaglini.

Sobre el Nations Championship, que se realizará en 2026, la máxima autoridad del rugby argentino contó: "Creo que es un buen proyecto porque te hace jugar por algo, hay una suma de puntos, instancias de semifinales y finales. Se agrega algo más a estas competencias que teníamos de las ventanas. Ahora se le ha dado un título y un trofeo a estas ventanas que veníamos jugando".

Sobre el proceso y el crecimiento de Los Pumas en los últimos años, Travaglini manifestó: "Nuestros planes estratégicos ameritan este tipo de proyectos. Cuando nosotros tomamos la decisión de incorporar a Michael Cheika por dos años para que prepare a uno de nuestros entrenadores, ese entrenador fue Felipe Contepomi. Apostamos a largo plazo y a tener una persona que había tenido experiencia de entrenamiento con varias selecciones de distintas partes del mundo, de distinta cultura. Y Michael es una persona que le dio una muy buena impronta al equipo, que trabaja mucho en la parte mental y emocional del equipo, no sólo en lo técnico. Felipe siempre fue de esa escuela. Cuando empezamos a trabajar con él, nos planteó esto de trabajar de mundial a mundial e ir monitoreando cómo se va desarrollando el equipo. Una muestra de ese trabajo es la muy buena participación en los torneos M20, en la incorporación de gente del Seven, como es el caso de Rodrigo Isgró. Ha sido muy importante el trabajo de las franquicias".

Y cerró, sobre una consulta puntual en base a la posibilidad de que haya una franquicia mendocina: "En el futuro cercano no lo veo probable, porque estamos acomodando el trabajo de las franquicias que tenemos actualmente, pero siempre está en el ideal de todos poder tener alguna otra franquicia".

Así quedaron los grupos del Mundial 2027