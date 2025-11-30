Festejo por duplicado: el futbolista de Gimnasia que celebró el ascenso de Estudiantes
Un futbolista de Gimnasia celebró el triunfo de Estudiantes de Río Cuarto frente a Deportivo Madryn. Quién fue y el motivo.
Estudiantes de Río Cuarto jugará a partir del 2026 en la Primera División del fútbol argentino tras ganarle la final por el segundo ascenso a Deportivo Madryn este domingo por la tarde. El encuentro de vuelta terminó 1 a 1 en Madryn, y el León se quedó con la victoria global tras el 2 a 0 en Córdoba, la semana pasada.
Apenas finalizado el encuentro, hubo un futbolista de Gimnasia y Esgrima que celebró la consagración de Estudiantes. Se trata de Fermín Antonini, pieza clave en el Lobo de Ariel Broggi.
¿El motivo? En el equipo de Iván Delfino fue titular y figura su hermano Juan Antonini, quien incluso marcó uno de los tantos en el partido de ida.
"Grande, hermano. De PrimerA", posteo el volante central del Lobo mendocino para felicitar a su hermano, quien también vistió las camisetas de Sarmiento de Junín y Colón de Santa Fe.
Fermín Antonini, el futbolista de Gimnasia, tiene la particularidad de haber conseguido 3 ascensos: Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra y ahora con el Lobo.