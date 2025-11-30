Dos futbolistas sin tanta continuidad en 2025 seguirán en Gimnasia y otro se despidió

El plantel de Gimnasia y Esgrima continúa trabajando de cara a la temporada 2026 , que lo tendrá compitiendo en la Primera División del fútbol argentino. Y en medio de esa preparación van apareciendo las novedades con respecto a los jugadores que continuarán, a los que se van y a los que van arribando al club.

Tras el histórico ascenso conseguido en aquella final del 11 de octubre en el estadio de Platense, luego de una épica final frente a Deportivo Madryn , el equipo que conduce Ariel Broggi volvió días después a los entrenamientos y el DT, que ya arregló su continuidad en la institución, presentó una lista de 11 jugadores que no serán tenidos en cuenta, entre los que se encontraban Ismael Cortez , Ignacio Antonio , Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Servetto , entre otros. Luego, a esos nombres se le sumó el de Facundo Nadalín , otro futbolista importante en el ascenso, que también deberá buscarse club.

Al mismo tiempo, la semana pasada, llegó el primer refuerzo: Luciano Paredes, el lateral por derecha del Deportivo Maipú, que arribó a préstamo por un año con opción de compra.

A pesar de no haber tenido tanta continuidad en la temporada 2025 en la Primera Nacional, el DT Ariel Broggi decidió que Luciano Cingolani y Lautaro Carrera se queden en el club para disputar con la camiseta del Lobo la Primera División.

Ambos futbolistas extenderán su vinculo con la institución. Cingolani llegó libre de Godoy Cruz y Carrera , a préstamo de Instituto de Córdoba.

Luciano Cingolani fue de menos a más y terminó siendo importante en el ascenso. De hecho, marcó uno de los tres penales en la definición ante Deportivo Madryn.

Lautaro Carrera jugó mucho menos, pero lo hizo muy bien. Con la dupla de centrales asentada, con Diego Mondino e Imanol González, le tocó correr de atrás pero cuando ingresó lo hizo muy bien, incluso convirtiendo un tanto.

Se despidió otro jugador y ya son 13 los que no siguen

Además de los 11 futbolistas que se despidieron del club tras esa primera lista de prescindibles presentada por Broggi, y de la baja posterior de Facundo Nadalín, este fin de semana se despidió Lucas Bustos.

El volante central deberá volver a Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase. Tras una temporada en el Lobo, no continuará en la institución para disputar el torneo de Primera División.

Bustos jugó poco en el 2025 con la camiseta mensana y cuando lo hizo no pudo ganarse la posibilidad de hacerlo con más continuidad.

A través de las redes sociales, el jugador se despidió con un emotivo posteo agradeciendo al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas y feliz de haber sido parte del logro histórico del Lobo.