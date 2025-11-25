Gimnasia está a un paso de cerrar a su primer refuerzo para el 2026: "Restan detalles"

Gimnasia y Esgrima tiene avanzadas negociaciones para cerrar a su primera incorporación pensando en la temporada 2026. ¿De quién se trata?

Luego del ascenso a Primera, en Gimnasia y Esgrima hubo festejos y rápido regreso al trabajo pensando en la temporada 2026. El campeón de la Primera Nacional no quiere dejar detalles librados al azar en su primer año en la máxima categoría y es por ello que trabaja firme en el cierre de año. Adentro de la cancha y afuera.

Cerrada la continuidad de Ariel Broggi como DT y de Joaquín Sastre como manager, el Lobo busca armar un plantel que esté a la altura de las exigencias de la máxima categoría del fútbol argentino.

Apenas comenzado los entrenamientos, se conoció una lista de 11 futbolistas del plantel campeón que fueron dejados en libertad de acción. Es decir, que no continuarán en el club. Ellos son: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Gastón Espósito y Axel Pozza. A esa lista, semanas después se sumó Facundo Nadalín.

¿La primera cara nueva en Gimnasia? Con la expectativa de que lleguen entre 12 y 15 nuevos futbolistas para conformar el plantel, en Gimnasia están a punto de cerrar la primera incorporación. Se trata del lateral por derecha, que también puede jugar como volante por ese sector, Luciano Paredes.

luciano paredes Luciano Paredes, con la 4 en el Deportivo Maipú. Prensa Deportivo Maipú El chico de 23 años, nacido en Rosario, llegó libre a principios de 2023 a Deportivo Maipú desde Talleres de Córdoba, donde realizó las categorías inferiores, pero no debutó en Primera.