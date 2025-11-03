¡Pilcha de Primera! Gimnasia ya tiene su nueva camiseta para la temporada 2026

Gimnasia y Esgrima presentó su nueva camiseta en la Fiesta de los Campeones del viernes. Los detalles de la pilcha del regreso a Primera División.

Gimnasia y Esgrima sigue dando pasos hacia adelante en un momento inolvidable de su historia. Tras conseguir el ascenso a Primera División, se realizó el pasado viernes la "Fiesta de los Campeones", con todos los lujos, con la emoción como protagonista principal, y con anuncios importantes.

Uno de ellos tuvo que ver con la remodelación del estadio, que fue confirmada por el presidente Fernando Porretta durante la celebración en el Víctor Legrotaglie y que fue acompañado con imágenes de cómo quedará en unos años.

Al mismo tiempo, a través de las redes sociales, el club anunció la renovación del contrato de Ariel Broggi, DT del ascenso, que continuará en el Lobo y será el entrenador en la temporada 2026.

Este lunes, el club también destacó que el mismo viernes se presentó la nueva camiseta, algo que para muchos pasó desapercibido. Los jugadores ingresaron con un nuevo modelo al escenario y el club confirmó luego que se trataba de la casaca para el regreso a Primera División.

Otra de las sorpresas de la Fiesta de los Campeones fue la revelación de la nueva indumentaria titular para el 2026



La titular es la tradicional con los bastones blancos y negros, con algunos detalles en la parte baja, y la suplente volverá a ser de color rojo, como en los últimos años.