La contundente frase de Ariel Broggi respecto a su continuidad como DT de Gimnasia

Luego de conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima volvió a las prácticas este martes por la mañana, bajo la conducción de Ariel Broggi . Más allá de que falta mucho tiempo para volver a competir oficialmente, el equipo empezó a moverse y en las próximas semanas comenzarán las novedades respecto al armado del plantel .

En ese contexto, también son claves las negociaciones con el cuerpo técnico. La prioridad es definir al líder del grupo para poder determinar qué jugadores continuarán, quiénes se irán y quiénes llegarán.

En un mano a mano con MDZ , tras el entrenamiento, Ariel Broggi lanzó una frase que ilusiona al hincha mensana. "Hay buena voluntad de los dos lados. La verdad es que empezamos a charlar y ojalá que todo llegue a buen puerto", reconoció el entrenador, quien manifestó sus ganas de seguir al frente del Lobo en la temporada 2026.

Ariel Broggi , tras la primera práctica del equipo, que tuvo solamente la ausencia de Ignacio Antonio por un trámite personal, declaró en el comienzo de la charla con MDZ : "Un poco me habrán puteado los jugadores porque les acorté las vacaciones, pero yo pensaba que teníamos que volver unos días antes del festejo, para generar una adaptación, pero esta semana es de disfrute y como final de ese disfrute es la fiesta del viernes ".

Sobre su llegada a Gimnasia y todo lo que sucedió después. con ascenso incluido, el exDT de Banfield manifestó: "Me encontré con un lugar muy cómodo. Creo que para que las cosas pasen y sucedan tienen que estar las patas de la mesa siempre bien firme y hemos encontrado un lugar, nosotros como cuerpo técnico, un lugar donde eso estaba, donde el grupo de jugadores estaba muy fuerte, donde la pata dirigencial estaba fuerte, donde la gente tenía muchas ganas y estaba empujando para que se nos de el ascenso. Es necesario que pasen esas cosas para conseguir grandes logros. La final fue la frutilla del postre de esa película que vos te sentás a ver y cada vez es más épica. Tuvo todos los condimentos".

gimnasia lobo campeon entrena (12) Broggi, de espaldas, junto a Mondino en la práctica de este martes. Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre su continuidad, clave para pensar en el armado del plantel 2026, Broggi reveló: "Nos hemos tomado un tiempo para descansar y también Fernando (Porretta, presidente de Gimnasia) estaba con un montón de líos porque ahora se le vienen muchos cambios. Hemos hablado hace un par de días, seguiremos hablando esta semana. Hay buena voluntad de los dos lados. La verdad es que empezamos a charlar y ojalá que todo llegue a buen puerto. Más allá de lo contractual, también hay que charlar un montón de cosas, porque se vienen grandes cambios. Jugar en otra categoría te genera otras exigencias, tanto a nivel estructural como a nivel equipo y todo. Pero sí, hay buena voluntad de los dos lados".

En el período de dos semanas de descanso que tuvo Gimnasia, hubo rumores respecto a algún llamado de otras instituciones. Sobre ello, el entrenador mensana contó: "Estoy muy cómodo acá, pero como todo, cuando vos ganás, siempre se generan intereses de otros lados, pero sinceramente yo tengo la cabeza puesta acá. Como dije en el arranque, me sentí y me siento muy cómodo en Gimnasia. Hemos logrado algo muy lindo. Pero como todo en este fútbol siempre es el presente. Así que este tiempo de disfrute hay que valorarlo, transitarlo, abrazarlo porque seguramente pronto estaremos sufriendo de nuevo".

Finalmente, hizo referencia al armado del plantel, con la lógica aclaración de que primero tiene que ser confirmado como entrenador para profundizar sobre el tema: "No le pongo un número a lo que puede ser el recambio que tiene que generarse en el plantel, pero si obviamente la categoría te genera otra exigencia, poder tener otra competencia dentro del grupo, pero es algo que todavía no hemos charlado. Para mí es importante saber que yo voy a ser el capitán del barco para poder empezar a tomar decisiones. Me parece lo más respetuoso para el grupo que me ha dado una estrella y se lo voy a agradecer de por vida. Primero tengo que ver si yo voy a estar liderando el plantel del año que viene para empezar a tomar decisiones".