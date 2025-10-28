Crisis azulgrana: San Lorenzo sumó una nueva penalización y es ¡el club con más inhibiciones del continente!

Tras las 5 que le aplicó el lunes, la FIFA volvió a penalizar a San Lorenzo. Con esta, ya acumula 12 en total y podría quedarse nuevamente sin refuerzos.

La inhibiciones de la FIFA han sido una constante con las que San Lorenzo pareciera haberse acostumbrado a convivir en el último tiempo y, mal que bien, ha podido transitarlas y sacárselas de encima en la mayoría de los casos. Sin embrago, las cosas en este 2025 han sido muy distintas.

Sumido en una de las peores y más largas crisis institucionales de sus 117 años de historia, el último mercado de pases no pudo incorporar jugadores debido a que no consiguió levantar 6 penalizaciones, las cuales perduran hasta el día de hoy y a las que se le siguen acumulando nuevas.

san lorenzo La crisis institucional de San Lorenzo continúa profundizándose. NA El Ciclón arrancó la semana con 5 nuevas inhibiciones, vinculadas a derechos de formación y mecanismos de solidaridad de Diego Herazo y Rafael Pérez. Esto fue suficiente para generar un mayor malestar en Boedo y preocupación de cara a la próxima ventana de fichajes, pero no sería el mazazo final.

San Lorenzo se convirtió en el club con más inhibiciones de Sudamérica Este martes, la FIFA le aplicó una nueva penalización a San Lorenzo, llegando a un total de 12 y convirtiéndolo en el club con más inhibiciones de todo el continente. En el caso de esta duodécima, aún no se sabe cuál es el motivo, pero sí que, al igual que las 5 de ayer, es por tiempo indeterminado.