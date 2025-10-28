San Lorenzo no tiene paz: los jugadores amenazaron con no entrenarse y Moretti tuvo que intervenir

Marcelo Moretti se reunió con los referentes del plantel de San Lorenzo luego de que el plantel amenazara con no entrenarse por falta de pago.

Tensión en Boedo: el plantel amagó con no entrenarse por falta de pago y Moretti prometió saldar la deuda.

El martes arrancó agitado en San Lorenzo. El plantel amenazó con no entrenarse por falta de pago, lo que obligó a una rápida reacción dirigencial. Primero fue Carlos “la Roca” Sánchez, el mánager, quien intervino para que los futbolistas realizaran la práctica con normalidad. Y luego, Marcelo Moretti estuvo cara a cara con los jugadores.

El malestar se desató porque los jugadores aseguran que no se les acreditó el dinero correspondiente a los meses adeudados, pese a que el propio presidente Moretti había asegurado días atrás que los pagos estaban al día.

Ante la tensión, el dirigente se reunió con los referentes Alexis Cuello, Gastón Hernández, Facundo Altamirano, Ezequiel Cerutti y Nery Domínguez, y prometió que en los próximos días se abonarán los montos pendientes. De esta forma, los futbolistas suspendieron cualquier medida de fuerza “por el momento”.

San Lorenzo volvió a vivir una jornada caliente Moretti cara a cara con el plantel de San Lorenzo Moretti cara a cara con el plantel de San Lorenzo TyC Sports Según se informó en TyC Sports, el club había abonado hasta julio, y los pagos de julio, agosto y septiembre solo se efectuaron a los jugadores con sueldos más bajos. El único futbolista al día es Jhohan Romaña, para evitar que quedara libre por falta de cumplimiento contractual.

Aunque el conflicto parece haber quedado “solucionado”, la situación económica y dirigencial del club sigue siendo delicada. Moretti debió presentarse ante la Justicia para explicar por qué, según él, no podía ejecutarse la quiebra solicitada por el fondo suizo AIS Investment Fund, que reclama una deuda de 4,7 millones de dólares originada en 2020.