Tras despedir al Kily González, qué dijo el presidente de Platense sobre el deseo de repatriar a Orsi-Gómez: "Nuestra primera opción es..."

Sebastián Ordóñez, mandamás de Platense, se expidió sobre la intención de recuperar a la dupla técnica que los sacó campeones del torneo Apertura.

En Platense se ilusionan con el regreso de Orsi y Gómez.

El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, habló públicamente sobre la búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Cristian González este fin de semana y fue claro al marcar su prioridad por la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Luego de caer por 3-0 ante Independiente, que no había ganado en todo el torneo Clausura, en el estadio Libertadores de América, el Kily dejó de ser el técnico del Calamar tras 14 partidos al mando.

En diálogo con DSports, Ordoñez expresó que el club atraviesa un momento atractivo para los entrenadores y que no faltan propuestas: "Hoy Platense es tentador. Tenemos 30 proyectos sobre la mesa".

“Nuestra primera opción es que la dupla vuelva a trabajar con nosotros. Hablé con el representante de ellos. Pero hay que esperar. Si la respuesta no es favorable, seguiremos con las otras opciones que tenemos en carpeta. No nos vamos a apurar”, declaró el dirigente.

A su vez, agradeció al Kily González por su paso en un contexto complejo y explicó los motivos de la desvinculación: “Tuvimos una charla sincera. Lo mejor para el club era interrumpir el vínculo de la mejor manera”.