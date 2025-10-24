La honestidad brutal de Gustavo Quinteros tras su primer triunfo como DT de Independiente: "Estamos en deuda con la gente"

Este viernes por la tarde, Independiente logró cortar una nefasta racha de 15 partidos sin triunfos y goleó 3-0 como local a Platense por el duelo postergado de la fecha 6 del torneo Clausura. No solo fue la primera victoria en el campeonato, sino también la primera para Gustavo Quinteros desde que asumió como DT un mes atrás.

El entrenador de 60 años no había logrado ganar en sus 4 compromisos anteriores, con 2 empates (0-0 con Racing y 1-1 con Godoy Cruz) y 2 derrotas (0-2 ante Lanús y 0-1 ante San Martín de San Juan), por lo que este resultado significa un gran alivio tanto para él como para los jugadores. Aún así, saben que todavía falta para poder volver a sonreír.

Las declaraciones de Gustavo Quinteros tras el triunfo de Independiente Las declaraciones de Gustavo Quinteros tras el triunfo de Independiente "Yo siento, y eso que estoy hace menos tiempo en el club, después de esta racha tan larga, que estamos en deuda totalmente con la gente", reconoció el ex Vélez en conferencia de prensa. "Siento eso y me gustaría poder darle a la gente muchas alegrías y triunfos. y que el equipo juegue muy bien, pero llegamos en un momento difícil", agregó en el mismo sentido.

En la misma sintonía, contó cómo es el clima interno dentro del vestuario: "Es difícil porque cada jugador no puede en estos momentos dar lo mejor. Lo intenta, trabaja para eso, pero no lo puede dar. Se equivoca en el pase, en el control; cuando te llegan te convierten, y vos llegás 7 veces, como nos pasó contra Lanús, y no la podés meter. Eso te angustia mucho más", detalló.