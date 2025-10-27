El lamento del Kily González tras ser despedido como DT en Platense: "Estoy triste, mo me quería ir"

El Kily González dejó de ser el entrenador del Calamar tras el 0-3 frente a Independiente y horas después de su salida, rompió el silencio.

El pasado domingo por la noche se confirmó la salida del Kily González como entrenador de Platense. Tras la dolorosa derrota por 3-0 frente a Independiente en el Libertadores de Américas, la dirigencia del Calamar llegó a un acuerdo con el ex DT de Unión y Rosario Central para que abandonara su cargo.

En su paso por el vigente campeón del fútbol argentino, el Kily dirigió un total de 14 partidos de los cuales solo ganó 2 (San Lorenzo y Defensa y Justicia), empató en 5 oportunidades y vio la derrota en 7 partidos.

La tristeza del Kily González tras ser despedido en Platense Un día después de dejar Platense, el entrenador rompió el silencio y en diálogo con ESPN no pudo ocultar su tristeza tras haber sido destituido en su cargo: "Estoy triste, no me quería ir. Hay muchas lágrimas en el medio, pero es fútbol y sabemos que pueden pasar estas situaciones. Lo importante es lo que uno deja en los jugadores. No me voy enojado con los dirigentes, al contrario. Que me viniera a buscar el último campeón del fútbol argentino era un desafío para ver dónde estábamos posicionados. No salió como esperábamos, pero ojalá pueda volver rápido a una cancha", lanzó.

El lamento del Kily González tras ser despedido como DT en Platense (Créditos: ESPN) "El fútbol es ganar y, especialmente el último partido, no fue lo que habíamos previsto. En base a eso uno entiende que los resultados no eran los que habíamos buscado en todo el campeonato, por eso se tomó la decisión de echarme. Hay que aceptarlo", añadió el Kily González.