¡Atención Tomba! Aldosivi va con todo contra el club mendocino

La institución marplatense tomó este lunes una fuerte determinación en plena lucha con Godoy Cruz por la permanencia en primera división.

La Asociación del Fútbol Argentino tomó este lunes el pedido de Aldosivi contra el Tomba.

El Club Aldosivi de Mar del Plata realizó este lunes una presentación formal en la Asociación del Fútbol Argentino que tiene como objetivo complicarle el panorama a Godoy Cruz en plena pelea de ambos clubes por permanecer en primera división.

El pedido de la institución portuaria tiene como principal punto la solicitud de revisión del caso por el cual el Tribunal de Apelaciones de la AFA decidió, en dos ocasiones, devolver los puntos que el Tribunal de Disciplina le había quitado al Tomba por dos hechos de violencia ocurridos en Mendoza, uno durante la temporada pasada, ante San Lorenzo, y el otro durante la presente, ante Talleres.

Un menor de 13 años agredió a un árbitro durante el partido entre Godoy Cruz y Talleres. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Por la agresión a un juez de línea en el partido con Talleres de febrero pasado, la AFA le había quitado tres puntos a Godoy Cruz, que luego devolvió. ALF PONCE MERCADO / MDZ El argumento saliente del pedido de los marplatenses tiene que ver con algunas cuestiones reglamentarias que, según sostienen, no fueron tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión de sendos fallos. Cabe recordar que el tribunal devolvió seis puntos al club mendocino que anteriormente le había quitado.