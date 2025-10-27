¡Atención Tomba! Aldosivi va con todo contra el club mendocino
La institución marplatense tomó este lunes una fuerte determinación en plena lucha con Godoy Cruz por la permanencia en primera división.
El Club Aldosivi de Mar del Plata realizó este lunes una presentación formal en la Asociación del Fútbol Argentino que tiene como objetivo complicarle el panorama a Godoy Cruz en plena pelea de ambos clubes por permanecer en primera división.
El pedido de la institución portuaria tiene como principal punto la solicitud de revisión del caso por el cual el Tribunal de Apelaciones de la AFA decidió, en dos ocasiones, devolver los puntos que el Tribunal de Disciplina le había quitado al Tomba por dos hechos de violencia ocurridos en Mendoza, uno durante la temporada pasada, ante San Lorenzo, y el otro durante la presente, ante Talleres.
El argumento saliente del pedido de los marplatenses tiene que ver con algunas cuestiones reglamentarias que, según sostienen, no fueron tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión de sendos fallos. Cabe recordar que el tribunal devolvió seis puntos al club mendocino que anteriormente le había quitado.
Por otro lado y según pudo averiguar MDZ, esta determinación que tomó Aldosivi no está relacionada con las declaraciones que el gobernador de la provincia Alfredo Cornejo había expresado el miércoles pasado en detrimento de la actual conducción del fútbol argentino.