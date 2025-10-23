Las llamativas banderas que aparecieron en el Feliciano Gambarte de cara al clásico

Este jueves, el plantel de Godoy Cruz entrenó en su estadio y un hecho en particular llamó la atención de todos.

El plantel de Godoy Cruz entrenó este jueves en el Feliciano Gambarte de cara a los últimos tres partidos del torneo.

En plena preparación para la recta final de la temporada, el plantel de Godoy Cruz entrenó este jueves por la mañana en el Feliciano Gambarte, en donde se dio un hecho bastante particular y que llamó la atención de jugadores, cuerpo técnico y empleados del club.

El plantel que conduce Omar Asad, quien cumplió su tercera práctica al frente del Tomba, continúa con la puesta a punto para el trascendental compromiso ante San Martín de San Juan, que se disputará el otro fin de semana en Mendoza por la 14ª fecha del torneo Clausura.

tomba El Turco Asad, el Mago Ramírez y el Fideo Fernández, el nuevo cuerpo técnico del Tomba. Prensa Godoy Cruz Para ese encuentro, el flamante entrenador no podrá con el mediocampista Nicolás Fernandez, quien ante Lanús llegó al límite de cinco tarjetas amarillas, por lo que se perderá un clásico de Cuyo que será clave en las aspiraciones del Bodeguero de mantener la categoría.

Las llamativas banderas que aparecieron en el Feliciano Gambarte Durante las primeras horas de este jueves y mientras el plantel de Godoy Cruz se disponía a llevar adelante la primera de las dos prácticas programadas para la jornada, se dio un hecho que sorprendió a todos en La Bodega.