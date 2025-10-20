Walter Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz en medio de la crisis

El entrenador llegó cuestionado al partido frente a Lanús y tras la caída el viernes pasado se alejará de la conducción técnica.

Tras la dolorosa y preocupante derrota de Godoy Cruz el pasado viernes ante Lanús, Walter Ribonetto dejó de ser el entrenador este lunes del Tomba, que se queda sin su timón en la etapa más crítica de su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.

El entrenador llegó en reemplazo de Esteban Solari con la promesa de generar un colchón de puntos suficiente para que el problema del descenso no sea tal en esta temporada, pero los resultados tampoco acompañaron al exentrenador de Talleres.

Apenas consiguió una victoria en su breve ciclo de 11 partidos al mando de Godoy Cruz. Fue ante Platense el 2 de septiembre pasado en condición de visitante. Es decir, nunca logró sumar de a tres en el estadio Feliciano Gambarte, en cinco oportunidades. En el global, fueron 6 derrotas (dos ante Atlético Mineiro, River, Vélez, San Lorenzo y Lanús) y 4 empates (Barracas, Instituto, Independiente e Independiente Rivadavia).

Walter Ribonetto, DT de Godoy Cruz. Walter Ribonetto tiene en mente el equipo para recibir a Instituto. Prensa Godoy Cruz El peor momento de Godoy Cruz La salida de Ribonetto agrava aún más la crisis del Tomba en pleno desarrollo del Torneo Apertura, que lo encuentra peleando por no descender. Para colmo, este domingo San Martín de San Juan derrotó a Independiente de Avellaneda y le puso suspenso a la definición, que lo tiene a Aldosivi como otro de los más comprometidos.

El rival del clásico cuyano con el Tomba quedó a un punto en la tabla anual en la previa a su enfrentamiento directo que se disputará el fin de semana del 2 de noviembre (el próximo fin de semana no se juega por las Elecciones legislativas en la Argentina). Aldosivi está a 3 unidades