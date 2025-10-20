Lucas Comesaña rompió el silencio tras el escándalo en Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn: "Fue grave lo que ocurrió"

El árbitro Lucas Comesaña habló tras suspender el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas.

El juez relató el tenso momento que vivió junto a su equipo arbitral.

El encuentro de ida por la segunda fase del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn terminó en escándalo. Cuando el Lobo jujeño le ganaba 1-0, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido por amenazas, lo que desató una fuerte polémica en el fútbol argentino.

“Fue grave lo que ocurrió”, aseguró el árbitro en diálogo con Dale al medio, programa de TyC Sports, donde también confesó: “Prácticamente no dormí”. Según su testimonio, un dirigente del club jujeño lo increpó durante el desarrollo del encuentro, lo que motivó la interrupción definitiva.

Qué dijo Lucas Comesaña tras la suspensión del encuentro Comesaña explicó que la decisión fue tomada por motivos de seguridad. “Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. Puedo tener una idea de cómo sucedió y por qué, pero no puedo dar mi opinión personal, no corresponde. Lo que sucedió lo informé y queda en el tribunal tomar una decisión”, afirmó.

La palabra de Lucas Comesaña tras el escándalo en Jujuy La palabra de Lucas Comesaña tras el escándalo en Jujuy Además, reveló la gravedad del episodio: “Es la primera vez que me sucede. La amenaza fue hacia los cuatro jueces. Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí”.

Comesaña desmintió acusaciones de discriminación En medio del escándalo, circularon versiones sobre supuestos dichos xenófobos del árbitro hacia un alcanza pelotas. Comesaña fue tajante: “Desde la semana previa hasta hoy salió de todo, me llegaron comentarios que tenemos una denuncia de un menor por discriminación. Me duele muchísimo escuchar esa falacia, jamás le diría algo malo a un niño y, por otro lado, a la colectividad hermana boliviana la respeto tanto como a mi país, es lamentable que hayan inventado eso”.