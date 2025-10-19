¡Insólito! Se suspendió el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Tras finalizar el PT, Comesaña decidió suspender el encuentro de ida de los cuartos de final del reducido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el Aurinegro.

El encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la segunda fase del reducido por el segundo ascenso a la Primera División, fue suspendido por presuntas amenazas en el vestuario al arbitro Lucas Comesaña.

El Lobo jujeño se fue al descanso con victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo, pero el duelo no se reanudó ya que el encargado de impartir justicia decidió no dirigir la segunda mitad.

La polémica ocurrió cuando a los 14 minutos de la etapa inicial, Comesaña no sancionó un penal a favor de los locales cuando el balón impactó en la mano de Diego Martínez, defensor del cuadro aurinegro. Dicha acción desató la bronca del todo el plantel de Gimnasia de Jujuy y de los hinchas presentes en el estadio 23 de Agosto. Además, sobre el cierre de la misma, el juez principal expulsó a Matías Noble por doble amarilla y dejó al Lobo con diez jugadores en cancha.

La orden de AFA es clara: quieren otro equipo del poder en primera.

Gimnasia de Jujuy ya está fuera del reducido, aún con el triunfo parcial en la ida.

Deportivo Madryn jugará en la A en 2026 y se sumará a Barracas, Boca, Riestra, Rosario Central...



Gimnasia de Jujuy ya está fuera del reducido, aún con el triunfo parcial en la ida.



Deportivo Madryn jugará en la A en 2026 y se sumará a Barracas, Boca, Riestra, Rosario Central...

La palabra de Lucas Comesaña tras la suspensión del partido En tanto, Comesaña informó lo que habría sucedido en dialogo con TyC Sports. "El partido está suspendido. Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados. Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta", comenzó. Y añadió: "Yo tengo que elevar el informe y luego determinará el Tribunal Disciplina", mientras dejó entrever que realizaría la denuncia policial correspondiente.

"SUFRIMOS AMENAZAS DENTRO DEL VESTUARIO POR PARTE DE LOS DIRIGENTES DE GIMNASIA"

Lucas Comesaña, sobre la suspensión del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.



Lucas Comesaña, sobre la suspensión del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/3qyhwvl4kb — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2025 En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, dio su opinión sobre la federalización del fútbol argentino luego de la derrota de su equipo ante Gimnasia de Mendoza en la final por el ascenso: “Para mí es fantástico que se tenga en cuenta al Interior del país. Es muy bueno que haya dirigentes con una visión tan amplia como el “Chiqui” Tapia (Presidente de la AFA) y Pablo Toviggino (Tesorero de la AFA)”, dijo. Y añadió al ser consultado si se le hacía más fácil con las personas previamente mencionadas: “Obviamente, tenemos una participación muy importante. No solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA”.