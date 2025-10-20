Presenta:

Deportes

|

Jürgen Klopp

La polémica comparación de Jürgen Klopp sobre cómo se vive en Argentina, Senegal y Múnich: "Una casa sin ventanas..."

Jürgen Klopp contó cómo trataba a sus jugadores en los distintos equipos que dirigió e hizo unos llamativos comentarios sobre las nacionalidades.

MDZ Deportes

Jürgen Klopp hizo un polémico comentario sobre Argentina.

Jürgen Klopp hizo un polémico comentario sobre Argentina.

NA

El prestigioso entrenador alemán, ex Liverpool de Inglaterra y Borussia Dortmund de Alemania, Jürgen Klopp hoy director deportivo del grupo Red Bull, generó polémica al asegurar que "crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich".

A un año y medio de su partida de los Reds, el director técnico de 58 años declaró: "Lo que me encantaba de los equipos de fútbol es que yo los trataba un 50% del tiempo a todos por igual y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre frente a los demás compañeros".

Te Podría Interesar

El polémico comentario de Jürgen Klopp sobre Argentina, Senegal y Múnich

El polémico comentario de Jürgen Klopp sobre Argentina, Senegal y Múnich

Siguiendo en esta línea, Klopp instaló la polémica con un comentario sobre Argentina: "Eso para que los después no pudieran decir: '¿Por qué me tratás así? A él nunca le dirías eso'. No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad? Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual… es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal… es diferente".

"Después todos estamos juntos en el vestuario, y alguien dice: 'Bueno, esta es la regla para todos'. Y sí, claro, hay cosas básicas: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil y todo eso", agregó.

En su carrera como entrenador, el alemán dirigió a tan solo tres argentinos: los delanteros Lucas Barrios y Diego Klimowicz en el Borussia Dortmund de Alemania y al mediocampista Alexis Mac Allister en su última experiencia en Liverpool.

Fuente: NA

Archivado en

Notas Relacionadas