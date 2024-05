Se fue Klopp: números y legado de un DT que marcó una época

La que se termina es una era. De las más exitosas en la historia del Liverpool, seguro. El 26 de enero de este año, Jürgen Klopp anunció que luego de esta temporada no seguiría al frente de los Reds tras nueve años. Cuatro meses después, llegó ese día, el que pocos en Liverpool deseaban que llegara. Pero en el que pudieron homenajear debidamente a un entrenador que puso a su equipo de nuevo en la órbita de la élite mundial. Antes de 2015, año en el que Klopp se convirtió en técnico del equipo, el Liverpool ya era un gigante de Inglaterra y ostentaba cuatro títulos de UEFA Champions League. Pero no atravesaba un gran presente, no había ganado aún una Premier League (desde que dicho formato se inauguró en 1992) y su protagonismo a nivel continental parecía cada vez más añejo. Pero todo cambió desde la llegada del alemán.

Para el recuerdo: Klopp se despide de los suyos. (Foto: @LFC)

El domingo 19 de mayo de 2024, Klopp dirigió por última vez al Liverpool. El argentino Alexis Mac Allister y Jarell Quansah hicieron los goles para el 2-0 ante el Wolverhampton en Anfield y le regalaron a su DT una emotiva y redonda despedida. Antes del encuentro, los aficionados rojos entonaron la clásica canción You'll never walk alone y Klopp la oyó por última vez, emocionado. Luego de la victoria, pese a que el equipo acabó en la 3º posición de la Premier League detrás del Manchester City y el Arsenal, fue todo alegría y gratitud. Jugadores y aficionados le rindieron un merecido homenaje y el entrenador les habló con emoción: “Nosotros decidimos si estamos preocupados o emocionados. Nosotros decidimos si creemos o no creemos. Nosotros decidimos si confiamos o no confiamos. Y desde hoy soy uno de ustedes y sigo creyendo en ustedes. Sigo siendo un creyente, al 100 por ciento. Ahora soy uno de ustedes. Los quiero en pedazos. En mi buzo está escrito `Gracias, amor´ y `Nunca volveré a caminar solo´. ¡Gracias por eso! Son las mejores personas del mundo. ¡Gracias!”, dijo con micrófono en mano. La estrechez de su vínculo con los fanáticos se explica cuando se repasan sus triunfos al frente de los Reds.

8 títulos y una huella

Jürgen Klopp llegó en el verano europeo de 2015 a Anfield Road. En su primera conferencia de prensa se mostró entusiasmado, pero aseguró que pretendía ganar títulos “al cabo de cuatro años”. Una sentencia casi profética, porque exactamente así sucedería. Sus primeras temporadas a nivel nacional fueron algo irregulares, siendo 8º, 4º y 4º en sus primeras tres Premier League. Eso sí: en la tercera de ellas llevó al equipo a la final de la UEFA Champions League, aunque perdió con el Real Madrid por 3-1. Era el prefacio de una etapa exitosísima. En la temporada 2018-19, su cuarta al frente de los Reds, Klopp incorporó jugadores importantes como Virgil van Dijk, llevó al Liverpool a una nueva final de Champions y esta vez venció al Tottenham Hotspur para consagrarse campeón del torneo después de 14 años. Las figuras de Roberto Firmino, Mohamed Salah y Sadio Mané fueron esenciales para coronar una campaña que tuvo como momento bisagra las semifinales ante el FC Barcelona: luego de un 0-3 en la ida, el Liverpool ganó 4-0 el desquite y se clasificó al duelo decisivo.

La remontada ante el Barça, una de sus proezas más recordadas. (Foto: archivo)

En la liga inglesa de aquel 2019, cosechó 97 puntos, la tercera mayor cifra de la historia, pero increíblemente terminó segundo, a una unidad del Manchester City de Pep Guardiola. Ese año, también ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA. En la temporada 2019-20, Klopp y los suyos tuvieron revancha y ganaron la Premier League, la primera desde su fundación en 1992. Cosecharon 32 triunfos en 38 partidos, tuvieron un invicto de 44 encuentros (el segundo más largo en la historia de la competición) y se consagraron campeones con siete fechas de antelación. Sumaron 99 puntos, 18 más que el Manchester City, y su DT fue elegido Entrenador del Año por la FIFA por segundo año consecutivo, además de nombrado Entrenador del Año en la Premier League. En la siguiente temporada, el Liverpool no alzó trofeos, pero en 2022 ganó la Copa de la Liga, la FA Cup y la Community Shield. El octavo y último título de Klopp al frente del equipo inglés fue a comienzos de este año, en la edición 2023-24 de la FA Cup, en cuya final venció por 1-0 al Chelsea.

Jurgen Klopp en su discurso de despedida con sus jugadores:



"Solo quiero decirles que los amo". ??uD83DuDE2D pic.twitter.com/r9vLuxWs7a — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 20, 2024

Ayer, el técnico alemán de 56 años que también dirigió al Mainz 05 y al Borussia Dortmund (donde también alcanzó resultados admirables) dejó un club en el que dejó su huella. Con 8 títulos y 299 victorias en 491 partidos, fue ovacionado por todos en Anfield Road y se despidió como el cuarto entrenador con más trofeos en la historia del equipo (Bob Paisley ganó 20 entre 1974 y 1983 y su marca parece imposible de igualar). Concluyó un ciclo de nueve años y la posta deberá tomarla el neerlandés Arne Slot, a quien el alemán ya le dio la bienvenida. Con altura, fiel a la magnitud de su figura, y mientras su público le agradecía lo hecho en Liverpool, Jürgen Klopp modificó el estribillo de la icónica canción Live is Life para entonar: “Arne Slot, la la, la la la”.