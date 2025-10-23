¡Atento, Tomba! La novedad que anunció Godoy Cruz para la práctica de este jueves

El plantel de Godoy Cruz Antonio Tomba entrena con las energías renovadas tras la llegada del nuevo cuerpo técnico. Con Omar Asad a la cabeza, y con el Mago David Ramírez como ayudante de campo, en el Tomba se ilusionan con salir de este mal momento.

Con la necesidad de recuperarse futbolística y anímicamente de cara a los tres encuentros que le quedan en el Torneo Clausura , el equipo entrena bajo las órdenes del Turco de cara al clásico con San Martín de San Juan , el próximo fin de semana (el que viene no se juega por las Elecciones Legislativas), con fecha y hora a definir.

En este nuevo proceso, las cosas parecen haber cambiado o al menos eso intentan desde el club. El mensaje es claro: "Todos juntos". De hecho, este jueves aparecieron, durante la práctica de la mañana, algunas banderas en apoyo al plantel.

En ese contexto, y para la práctica de la tarde, desde el club comunicaron algunas novedades. El entrenamiento, desde las 16.30, "será abierto a la prensa y al público", que podrá acercarse al Feliciano Gambarte para ocupar la popular este del estadio.

El objetivo del cuerpo técnico y de la dirigencia, en esta instancia, es poder recomponer la relación entre el hincha y los jugadores, deteriorada en esta temporada por los pésimos resultados y la poca respuesta anímica del equipo.

La presentación de Omar Asad

Al mismo tiempo, desde el departamento de prensa del club informaron que después del entrenamiento de esta tarde se realizará la presentación formal del nuevo DT, Omar Asad.

La conferencia de prensa comenzará entre las 18.15 y las 18.30. Estarán presentes, además, los máximos directivos del club, Alejandro Chapini y José Mansur.

El presente del equipo

Godoy Cruz se prepara para afrontar la recta final del certamen, con compromisos muy importantes para salvar la categoría. Primero jugará con San Martín de San Juan, de local. Luego visitará a Atlético Tucumán y cerrará el certamen ante Deportivo Riestra.

Hoy, el Expreso se encuentra a un punto del descenso. En la tabla anual, tiene 27 puntos sobre 26 de los sanjuaninos y 24 de Aldosivi. Los marplatenses se encuentran en el último lugar en la tabla de los promedios y se están yendo al descenso debido a esa posición. Mientras que San Martín estaría descendiendo por la general.