Cortan una calle de Godoy Cruz desde este jueves por obras del Metrotranvía: hasta cuándo

El corte responde a trabajos vinculados a la ampliación del Metrotranvía y se extenderá hasta el 3 de noviembre.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que, debido a los trabajos de ampliación del Metrotranvía, se realizará un corte de tránsito en calle Hualpa, en el tramo comprendido entre San Martín Sur y Uruguay. La interrupción regirá desde este jueves 23 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre.

Desvíos y recomendaciones para circular Durante el período de obras, quienes se desplacen de Este a Oeste deberán desviarse por Cipolletti o Estrada, mientras que quienes circulen en sentido Oeste-Este deberán optar por Cipolletti o General Paz.

