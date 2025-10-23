Cortan una calle de Godoy Cruz desde este jueves por obras del Metrotranvía: hasta cuándo
La Municipalidad de Godoy Cruz recomendó utilizar vías alternativas y respetar las señalizaciones en la zona afectada.
La Municipalidad de Godoy Cruz informó que, debido a los trabajos de ampliación del Metrotranvía, se realizará un corte de tránsito en calle Hualpa, en el tramo comprendido entre San Martín Sur y Uruguay. La interrupción regirá desde este jueves 23 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre.
Desvíos y recomendaciones para circular
Durante el período de obras, quienes se desplacen de Este a Oeste deberán desviarse por Cipolletti o Estrada, mientras que quienes circulen en sentido Oeste-Este deberán optar por Cipolletti o General Paz.
La comuna solicita a los vecinos y conductores “especial atención y precaución” al circular por la zona, así como respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto durante las obras.
Avance del Metrotranvía y mejoras urbanas en Godoy Cruz
El corte forma parte de la etapa de ampliación del Metrotranvía, un proyecto que busca optimizar la conectividad metropolitana y mejorar la integración urbana en Godoy Cruz.