Godoy Cruz tendrá su Día de la Salud Comunitaria en homenaje al doctor Roberto Chediak
El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó una ordenanza que establece el 9 de octubre como el Día Departamental de la Salud Comunitaria.
El Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó la Ordenanza Nº 7492, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Mendoza, mediante la cual se instituye el 9 de octubre de cada año como el “Día Departamental de la Salud Comunitaria”.
La iniciativa, impulsada por el bloque Frente Cambia Mendoza a través de la concejala Marianella Araya, tiene como objetivo visibilizar, promover y fortalecer las prácticas de salud comunitaria, además de reconocer la labor de profesionales y organizaciones comprometidas con la atención en los sectores más vulnerables.
Te Podría Interesar
El proyecto también busca rendir homenaje al doctor Roberto Chediak, reconocido médico mendocino y defensor de los derechos humanos, cuyo fallecimiento se conmemora cada 9 de octubre. Chediack fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, participó en la Comisión por la Memoria de la Legislatura Provincial y desarrolló una intensa labor en barrios como Flores, Olivares y La Gloria, junto a los sacerdotes Macuca Llorens y Jorge Contreras.
“La medicina, lo social y el humanismo son términos inseparables”, sostenía Chediak, quien impulsó un enfoque integral de la salud, considerando factores como el trabajo, la alimentación, la pobreza y el desempleo.
Actividades y objetivos del Día de la Salud Comunitaria
La norma invita al Departamento Ejecutivo a organizar cada año actividades conmemorativas, entre ellas:
- Jornadas de salud comunitaria con operativos sanitarios gratuitos.
- Capacitaciones en medicina social y atención primaria.
- Charlas educativas sobre prevención y hábitos saludables.
- Reconocimientos a profesionales por su compromiso social.
- Conferencias sobre salud pública, equidad sanitaria y medicina comunitaria.
Estas acciones estarán coordinadas por la Dirección de Salud del municipio, con participación de instituciones educativas, sanitarias y organizaciones sociales.
Desde el Concejo destacaron que esta ordenanza refuerza el compromiso del municipio con la salud pública, la prevención y la educación sanitaria, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
El texto publicado en el Boletín Oficial