Godoy Cruz homenajeó a Roberto Chediak, el médico que unió la salud con el compromiso social

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz rindió homenaje al doctor Roberto Chediak , quien fue declarado Ciudadano Ilustre del departamento por su extensa trayectoria médica y su compromiso con la salud comunitaria. El reconocimiento post mortem se realizó junto a su familia en el salón del HCD, donde se destacó su invaluable aporte al desarrollo sanitario y social del municipio.

Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Chediak ejerció como médico pediatra en el Hospital Emilio Civit entre 1965 y 1975. Luego continuó su labor en distintos centros de salud barriales, especialmente en el del Barrio La Gloria, donde entre 1985 y 1995 aplicó su visión de una medicina integral, cercana a la gente y basada en el respeto a la dignidad de cada paciente.

Su concepción de la profesión trascendía la atención clínica. Sostenía que “la medicina, lo social y el humanismo son términos inseparables”, y defendía la idea de que era fundamental “entender la relación de la salud con la calidad del trabajo, la alimentación, la pobreza y el desempleo”.

Durante la dictadura militar, Chediak se exilió en Colombia y Costa Rica entre 1976 y 1984. A su regreso, con la recuperación democrática, retomó la gestión pública en el área de salud de Godoy Cruz y fue concejal por el Partido Socialista entre 1995 y 1999.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un profesional empático y profundamente humano, a quien muchos llamaban cariñosamente “el pediatra de adultos” por su calidez y cercanía con los pacientes.

Defensor de los derechos humanos y referente académico

Chediak fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y participó activamente en la Comisión por la Memoria de la Legislatura Provincial. También integró movimientos pacifistas y, en 2016, fue convocado por la Municipalidad de Godoy Cruz para formar parte del Consejo Consultivo de Derechos Humanos.

Además de su práctica médica, desarrolló una intensa actividad académica e investigativa. Fue máster en Salud Pública y autor de los libros “Memoria y Futuro” y “Recuerdos y Caminos”.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos por su labor. En 2005 obtuvo la Distinción Sanmartiniana de la Legislatura Provincial, y en 2012 el HCD de Godoy Cruz volvió a homenajearlo durante la charla “Política y Valores”, donde compartió sus reflexiones sobre ética y militancia.

En 2022, mediante la Ley 9.372, la Legislatura Provincial decidió nombrar al Centro de Salud N° 29 con su nombre, como homenaje a su trabajo y su compromiso social.

Roberto Chediak falleció el 9 de octubre de 2018, dejando una huella imborrable en la salud pública mendocina. Su legado continúa inspirando una medicina humanizada, socialmente comprometida y profundamente solidaria.