Corte parcial en una transitada calle de Godoy Cruz: desde cuándo y por cuánto tiempo

La circulación se verá reducida por trabajos viales que afectarán una intersección clave del departamento durante varias semanas.

La circulación se verá reducida en una intersección clave por obras de infraestructura vial en el departamento (foto ilustrativa).

La circulación en una importante calle del departamento de Godoy Cruz se verá parcialmente afectada debido a un corte de media calzada por trabajos de reparación de infraestructura vial. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento en la zona céntrica.

Según informaron, las tareas se concentrarán en la reparación de una alcantarilla ubicada en una intersección clave, lo que obligará a reducir el tránsito vehicular durante el período de obras.

El corte se extenderá desde el martes 26 de mayo hasta el 19 de junio, por lo que se recomienda a conductores y vecinos circular con precaución y prever posibles demoras en la zona.

Obras en una intersección clave La intervención se realizará específicamente en la calle Rivadavia, en su cruce con Perito Moreno, un punto de gran circulación. Durante este período, la calzada permanecerá parcialmente reducida para permitir el desarrollo de las tareas de reparación de manera segura y ordenada.

En consecuencia, se sugiere a conductores, ciclistas y motociclistas utilizar vías alternativas para evitar congestiones y facilitar el avance de los trabajos.