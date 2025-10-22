Mano a mano con MDZ: David Ramírez habló de todo tras su esperado regreso al Tomba

David Ramírez regresa al Tomba. El Mago vuelve a su querido Godoy Cruz tras varias años, esta vez como ayudante de campo del nuevo cuerpo técnico encabezado por el Turco Omar Asad, que llega en la recta final del Torneo Clausura para salvar al equipo del descenso, en una temporada para el olvido.

La dirigencia del Expreso apostó por Asad , Ramírez y gente de la casa que ama al club para salir de una situación inesperada y de las más complejas, en lo deportivo, de los exitosos últimos años de la institución.

A un punto del descenso, Alejandro Chapini , presidente del club, y José Mansur , vice, decidieron despedir a Walter Ribonetto y llamar al Turco para que comience con su tercera etapa en el Tomba. El exdelantero de Vélez Sarsfield no dudó y voló rápido a Mendoza para hacerse cargo del plantel, con el Mago Ramírez, el Fideo David Fernández y el Flaco Osvaldo Miranda como ayudantes de campo.

Justamente el Mago habló este martes con MDZ Radio de absolutamente todo: cómo se dio su regreso, el estado de ánimo del plantel, su relación con Mansur, su amor por el Tomba y la clave para salir del mal momento y salvar la categoría, entre otras cosas.

"Me sorprendió el llamado pero yo había insistido porque tenía ganas de dar una mano, ganas de estar. Mandé un mensaje a Chapini y de repente una tarde me llamó y me sorprendió pero para mi fue muy emotivo porque no lo podía creer, era lo que quería, lo que buscaba hace mucho", reconoció David Ramírez en el comienzo de la charla.

Al mismo tiempo, uno de los últimos ídolos del club destacó: "La única que queda es salir adelante, ganar, pero que sea Godoy Cruz, no importa la situación en la que esté, para mí es un regalo. Estoy feliz. Hay que trabajar, hay que hablar mucho con los jugadores, tenemos un tiempito para motivar a los muchachos, para trabajar lo que nosotros queremos y que ellos levanten cabeza y enfrenten a San Martín y saquemos un buen resultado".

Sobre el estado anímico de los futbolístas, el Mago contó que "están un poco golpeados, el bajón es porque las cosas no se dan, porque ni en lo grupal ni en lo personal logran llegar a algo, a tener algo. Yo hablé con 4 o 5 jugadores, y están contentos por nuestra llegada, pero me han dicho que tenían la cabeza medio en otro lado, que quieren salir de esta situación, que están dispuestos y que nos quedemos tranquilos que ellos van a hacer todo lo posible para salir y para dar vuelta la situación".

mago r El Mago, en su época de jugador con la 10 del Tomba.

El nuevo CT debutará el fin de semana del 2 de noviembre ante San Martín de San Juan, en un partido clave. Ramírez declaró sobre ese encuentro y dijo: "Este partido que viene es el más importante no sólo porque es clásico, sino porque se juegan muchas cosas, así que va a ser bisagra para lo que va a venir después".

Sobre el poco tiempo de trabo que tendrán, manifestó: "Se pueden incorporar algunos conceptos, nos vienen bien estas dos semanas. Se puede notar el cambio en el partido que viene. Va a depender de los jugadores, de no caerse si recibimos un golpe anímico, levantarnos rápido, que es lo que puede costar más. La idea es cambiar la cabeza".

Asimismo, contó que "va a jugar el que creemos que esté mejor. Siempre es mejor un mix entre gente de experiencia y jóvenes, pero el qu esté mejor en lo físico y en lo anímico es el que va a jugar".

El Mago contó más detalles de su regreso a la institución, habló sobre el papel de José Mansur en la decisión, con quién tiene muchas diferencias aún, y expresó: "Me llamó Alejandro y hablé con él, la verdad que estoy muy agradecido, muy feliz, cuando terminé de hablar con él me emocioné porque es algo que quería hace mucho. Hoy me encontré con todos, le agradecí a todos. Esas cosas se deciden en conjunto, no creo que Mansur haya tirado para atrás una decisión de traerme a mí. Hoy nos encontramos, nos saludamos, yo agradecí como tiene que ser. Hay cosas que no se mezclan, no tiene nada que ver y estamos todos acá para tirar para adelante".

Al igual que el Turco Asad, el Mago reveló su amor por el Tomba y contó: "Godoy Cruz significa mucho, me hice hincha de Godoy Cruz después de que ascendimos. Después de haber sido participe de algo tan lindo y tan grande empecé a preocuparme solo por ver a Godoy Cruz y querer que gane siempre a todos. A eso se le suma que me tocó volver y hacer las cosas bien y siempre con el cariño de la gente. Fue donde más cómodo me sentí dentro y fuera de la cancha y me mejor rendimiento fue acá. Todas esas cosas hicieron que siempre sea un agradecido y que de a poco uno se dé cuenta de que es hincha. Siento que le debo mucho a Godoy Cruz, siempre quise volver y en algunas oportunidades ni siquiera quise irme. Ahora ver que puedo hacer algo para mi es muy importante y estoy muy orgulloso de estar acá".

La nota completa con David Ramírez