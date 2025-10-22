Basura, canales e incendios: sacaron 2.000 toneladas de residuos del zanjón Frías

Tras el incendio de la semana pasada en el zanjón Frías, la Dirección de Hidráulica realizó tareas de limpieza de basura en la zona.

El jueves pasado, en Godoy Cruz se desató un incendio en el zanjón Frías y para detener las llamas trabajaron en el lugar bomberos, la Dirección de Hidráulica y miembros de la policía de Mendoza. El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que parte de la basura que tiran los vecinos generaron el incendio.

Desde el Estado se expuso que la Dirección de Hidráulica lleva removidas más de 2.000 toneladas de residuos en lo que va del año. Estos residuos sólidos son la principal causa de obstrucción del flujo natural del agua en cauces, colectores aluvionales y canales pluviales.

basura en los canales Basura en los canales de Mendoza. Gobierno de Mendoza Consecuencias e inconvenientes de la basura Como consecuencia de la gran cantidad de basura que se arroja a la red aluvional, estos cauces se ven obstruidos y pierden su capacidad de conducir el agua de las tormentas, por lo que aumentan las probabilidades de desbordes e inundaciones.

Ante una gran tormenta, como las que suelen azotar el Gran Mendoza, la ciudad se ve colapsada, las calles se inundan y las viviendas sufren daños estructurales. Si bien la red aluvional está diseñada para conducir el agua de las tormentas hacia zonas de descarga controlada, la cantidad de residuos que se encuentran en canales y acequias impide la correcta circulación del agua.

basurales en los canales La basura se junta a las orillas de dentro de los cauces. Gobierno de Mendoza Por otra parte, la basura que es tirada a las acequias en el Gran Mendoza y viaja por los canales, llega diariamente a zonas rurales complicando las tareas de riego en zonas productivas. Es una tarea constante de los tomeros retirar todo tipo de basura de las hijuelas. Los residuos que más suelen retirarse son botellas y envoltorios de plástico, pero también se pueden observar partes plásticas de automóviles y hasta animales muertos.