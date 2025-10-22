Basura, canales e incendios: sacaron 2.000 toneladas de residuos del zanjón Frías
Tras el incendio de la semana pasada en el zanjón Frías, la Dirección de Hidráulica realizó tareas de limpieza de basura en la zona.
El jueves pasado, en Godoy Cruz se desató un incendio en el zanjón Frías y para detener las llamas trabajaron en el lugar bomberos, la Dirección de Hidráulica y miembros de la policía de Mendoza. El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que parte de la basura que tiran los vecinos generaron el incendio.
Desde el Estado se expuso que la Dirección de Hidráulica lleva removidas más de 2.000 toneladas de residuos en lo que va del año. Estos residuos sólidos son la principal causa de obstrucción del flujo natural del agua en cauces, colectores aluvionales y canales pluviales.
Consecuencias e inconvenientes de la basura
Como consecuencia de la gran cantidad de basura que se arroja a la red aluvional, estos cauces se ven obstruidos y pierden su capacidad de conducir el agua de las tormentas, por lo que aumentan las probabilidades de desbordes e inundaciones.
Ante una gran tormenta, como las que suelen azotar el Gran Mendoza, la ciudad se ve colapsada, las calles se inundan y las viviendas sufren daños estructurales. Si bien la red aluvional está diseñada para conducir el agua de las tormentas hacia zonas de descarga controlada, la cantidad de residuos que se encuentran en canales y acequias impide la correcta circulación del agua.
Por otra parte, la basura que es tirada a las acequias en el Gran Mendoza y viaja por los canales, llega diariamente a zonas rurales complicando las tareas de riego en zonas productivas. Es una tarea constante de los tomeros retirar todo tipo de basura de las hijuelas. Los residuos que más suelen retirarse son botellas y envoltorios de plástico, pero también se pueden observar partes plásticas de automóviles y hasta animales muertos.
Importancia de mantener causes limpios
Rodríguez explicó que el trabajo técnico de mantenimiento es constante, pero resaltó que “resulta fundamental acompañarlo con responsabilidad ciudadana. Arrojar basura o escombros a los cauces impide que cumplan su función y pone en riesgo a toda la comunidad”. Aunque la Dirección lleva a cabo tareas de limpieza durante todo el año y desarrolla acciones de educación y concientización ambiental que están orientadas a reducir la cantidad de desechos urbanos en causes es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones que se pueden realizar para prevenir futuras inundaciones:
- No arrojar basura y escombros a acequias, canales, ríos y colectores.
- No arrojar basura en parques y espacios abiertos, ya que la lluvia los arrastra hacia canales de riego, acequias y colectores.
- No afectar cauces, colectores, cunetas y otras obras hidráulicas.
- Mantener distancia de los cauces ante la proximidad de las tormentas.
- Evitar acampar en zonas bajas, cercanas a cauces o vertederos.