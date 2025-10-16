Acequia rebalsada de basura y agua en la calle en plena Quinta Sección

Una acequia se rebalsó este jueves en plena Quinta Sección producto de basura y pelusa de los árboles. Esto provocó que la calle Julio A. Roca comenzara a desbordarse de agua. Los vecinos han presentado sus quejas al respecto.

La cantidad de basura sobre la acequia sur de la calle Julio A. Roca, entre Martínez de Rozas y Olascoagas, sumado a la pelusa que cae de los árboles llevó a que el agua se desbordara y llegue hasta el asfalto. El olor de los residuos también se hace sentir, sumado a que en esa zona se encuentra la escuela Domingo Faustino Sarmiento.