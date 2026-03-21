Desde el lunes cambia el bono de Anses para jubilados: el motivo

Anses paga en marzo un bono previsional de hasta $70.000, pero desde el lunes el refuerzo cambia. Conocé a quiénes afecta.

El bono de Anses no desaparece para todos, pero deja de ser completo cuando el haber supera la jubilación mínima.

El calendario de pagos de marzo de Anses entra en una nueva etapa desde el lunes, cuando comienza el pago para jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. Ahí aparece un cambio clave en el bono: ya no se paga completo en todos los casos, sino que empieza a reducirse según el monto que percibe cada beneficiario.

Durante marzo de 2026, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. A eso se suma un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo llegan a un total de $439.600,88. Ese esquema fue confirmado por Anses y por el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La clave está en que el bono no funciona igual para todos. El decreto establece que quienes cobren un monto menor o igual a la mínima reciben el bono completo. En cambio, quienes superen ese piso pero todavía queden por debajo del tope de $439.600,88 cobran solo la diferencia necesaria para alcanzar ese valor final.

pesos argentinos, anses En marzo, el bono completo de Anses solo alcanza a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que el resto recibe un monto menor hasta llegar al tope oficial. Shutterstock Eso significa que el refuerzo empieza a achicarse a medida que sube el haber. Por ejemplo, un jubilado que cobra exactamente $369.600,88 recibe los $70.000 completos. Pero si percibe $400.000, el bono baja a $39.600,88. Y si ya cobra $439.600,88 o más, directamente deja de recibir ese adicional porque ya alcanzó el tope fijado para marzo. Esta mecánica surge de la fórmula prevista en el decreto que regula el bono extraordinario del mes.

Por eso, el cambio del lunes no implica que se haya modificado la norma en medio del mes, sino que empieza a verse en la práctica otro tramo del calendario de pagos. Hasta ahora cobraron principalmente quienes perciben la mínima, que son los que reciben el bono completo. Desde el lunes empieza el turno de un grupo con haberes superiores, y ahí el extra pasa a ser proporcional o incluso desaparece.