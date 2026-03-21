Atención jubilados y pensionados de Anses: qué pasa con el cobro el lunes 23

El lunes 23 no habrá pagos de Anses por feriado turístico, pero los fondos ya estarán disponibles para los jubilados. Cuándo se reanuda el cronograma.

Qué pasa con el calendario de pagos de Anses curante el fin de semana largo.

El lunes 23 de marzo es un día no laborable con fines turísticos, por lo que no habrá actividad bancaria ni depósitos nuevos. Este feriado se suma al martes 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, generando ajustes en el calendario de pagos de jubilados de Anses, mientras los fondos ya acreditados permanecen disponibles.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Anses alteró el calendario de pagos a los jubilados por el día no laborable del 23 y el feriado del 24 de marzo. Cobros adelantados y disponibilidad de fondos Para evitar confusiones, los pagos previstos para comienzos de semana se adelantaron al viernes 20 de marzo. Aunque no se realicen depósitos nuevos ni haya atención presencial, los fondos previamente acreditados seguirán disponibles para compras con tarjeta de débito y extracciones en cajeros automáticos.

Cronograma reprogramado para jubilados y pensionados por el feriado Con el lunes 23 y martes 24 sin actividad bancaria, el calendario queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: cobraron adelantado el viernes 20 de marzo.

Lunes 23 y martes 24: sin cobros.

Miércoles 25: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30: DNI terminados en 8 y 9.

Montos y aumentos de marzo Los pagos se reanudarán el miércoles 25, con el aumento del 2,88% por movilidad ya aplicado. Además, quienes perciban hasta el tope garantizado recibirán el bono proporcional, asegurando que el haber final alcance los $439.600,88.