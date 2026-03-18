Las termas más buscadas por los jubilados: relax y salud
Las termas son el destino favorito de los jubilados. Aguas minerales, spa, montaña y precios accesibles en un solo lugar.
Las termas son el viaje que todos los jubilados quieren hacer. Tres destinos concentran la mayor búsqueda y demanda: Cacheuta en Mendoza, Villa Elisa en Entre Ríos y Río Hondo en Santiago del Estero. Aguas minerales con propiedades terapéuticas, infraestructura hotelera completa y precios accesibles.
Los tres destinos termales que los jubilados más eligen y por qué
Las Termas de Cacheuta están ubicadas en plena cordillera mendocina, a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Combinan piscinas naturales con vistas directas a la montaña, circuitos de spa, trekking y rafting en el río Mendoza. Es uno de los pocos complejos termales del país que une relax profundo con turismo activo en un entorno natural de alto impacto visual.
Las Termas de Villa Elisa, en Entre Ríos, son un clásico que no pierde vigencia. El complejo cuenta con piscinas de distintas temperaturas, amplios espacios verdes y propuestas recreativas para toda la familia. Entre Ríos tiene la mayor concentración de complejos termales del país, con más de diez destinos distribuidos en diferentes ciudades, lo que la convierte en la provincia termal por excelencia de Argentina.
Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, son consideradas el principal centro termal del país. Sus aguas ricas en minerales alcanzan temperaturas de hasta 70 grados en los pozos naturales. La infraestructura hotelera es la más desarrollada del circuito termal argentino, con más de 100 hoteles habilitados y propuestas terapéuticas orientadas al tratamiento de enfermedades reumáticas, circulatorias y musculares.