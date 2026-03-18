Fin de semana largo: los cinco destinos termales imperdibles para jubilados y familias con niños

El próximo fin de semana largo se asoma como una oportunidad ideal para una escapada de la rutina. Los que buscan un plan para chicos y también para jubilados deben saber que las termas argentinas se posicionan como el refugio perfecto.

Las aguas termales a lo largo del país combinan salud, accesibilidad y entornos naturales únicos para disfrutar con buena compañía.

Entre los complejos recomendados aparecen las termas de Cacheuta en Mendoza, un spa natural entre las montañas. Ubicado a menos de una hora de la Ciudad, es un emblema del bienestar. Tiene aguas medicinales que son famosas por aliviar tensiones musculares y mejorar la circulación.

La segunda opción son las termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Esta es considerada la “capital termal” porque no solo es un complejo sino que toda la ciudad respira termalismo. Las aguas alcalinas son ideales contra las afecciones reumáticas y para combatir el estrés. Los más chicos pueden disfrutar de parques acuáticos.

En tanto, Federación en Entre Río es uno de los destinos termales más famosos del Litoral . Logra un equilibrio con piscinas cubiertas para días frescos, sectores de spa e instalaciones de vanguardia. El plus es el parque acuático integrado, ideal para los más jóvenes.

También en Entre Ríos está Villa Elisa. Este destino se destaca por su prolijidad. Sus piletas con distintas temperaturas y su lago artificial crean una atmósfera de serenidad y calma absoluta. El predio tiene alojamientos internos, ideal para que los jubilados no tengan que trasladarse.

Por último, Colón en Entre Ríos tiene diez piscinas de distintas temperaturas y una vista privilegiada al río Uruguay. Es la opción perfecta para quienes buscan combinar termas con paseos costeros.

Las termas son una excelente opción para el otoño porque brindan un efecto sedante con las aguas termales para los jubilados. Además, son destinos pensados para el descanso con servicios gastronómicos y ofrecen un presupuesto flexible.