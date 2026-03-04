Un parque termal que es muy frecuentado por argentinos y está ubicado en Uruguay: tiene piletas extensas con olas

El parque termal que se encuentra a pocos minutos de la frontera y con atracciones que pocos parques argentinos tienen.

El Parque Termas de Salto Grande es el lugar ideal para cuando el relax es la prioridad. Este complejo de aguas termales destaca en Uruguay por sus instalaciones modernas y entretenidas, que invita a que grandes y chicos se hospeden y disfruten de las actividades acuáticas que se ofrecen allí.

Se ubica en el predio del Hotel Horacio Quiroga, aproximadamente a 10km de la ciudad de Salto y se recomienda visitar este parque al menos una vez porque alberga la primera piscina termal son olas de Sudamérica. También incluye Río Aventura, una cascada gigante de aguas termales con hidromasajes y toboganes.

Parque Termas de Salto Grande turismo en uruguay Un parque con aguas termales que tiene turistas durante todo el año: el 48% son argentinos. Turismo en Uruguay Debido a su gran variedad de actividades, el Parque Termas de Salto Grande es un destino diseñado para todas las actividades. Hay sectores con aguas menos profundas y seguras para los más pequeños, y es totalmente accesible para personas con movilidad reducida.

¿Cuál es el valor de la entrada para este parque? Cabe destacar que este no es un destino excesivamente caro, comparado con otros parques internacionales. Los precios vigentes para 2026 rondan: