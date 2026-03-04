Einstein: el loro que sabía más de 200 palabras dice adiós

Einstein siempre será el loro más brillante de la historia. Adiós a esta leyenda que asombró a los expertos.

El mundo animal está de luto tras la partida de Einstein. Este loro gris africano no solo repetía sonidos por inercia o costumbre. Tenía un vocabulario de 200 palabras y usaba 80 de forma espontánea. Su inteligencia asombró a científicos y marcó un hito en el Zoo Knoxville durante más de tres décadas de vida increíble.

Un loro muy inteligente Su fama explotó en el programa televisivo Pet Star. Allí demostró que los pájaros razonan mucho más de lo esperado. Lograba imitar sonidos ambientales con una precisión que asustaba. Se convirtió en una estrella mediática por mérito propio rápidamente.

loro_einstein En 2006, este animal subió al escenario de una charla TED. Cantó frente a Al Gore y dejó a todos boquiabiertos. No era un simple truco de feria para turistas. Era una muestra real de cognición superior en aves.

Pasó por los estudios de America’s Got Talent con éxito. También brilló en el famoso matinal Good Morning America. Su carisma natural traspasaba la pantalla en cada intervención. El público lo adoraba por su chispa y rapidez mental.

El zoológico confirmó que Einstein era un pilar educativo. Ayudó a miles de visitantes a valorar la fauna silvestre. Su conexión con los cuidadores humanos fue profunda y única. Deja un vacío enorme en la conservación de especies.