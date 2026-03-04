Regresan a Islas Galápagos: las tortugas gigantes que sanan la tierra

Las tortugas gigantes son el motor de este cambio profundo y real. Un ecosistema más que se salva en Galápagos.

Las tortugas vuelven a casa para salvar su propio paraíso natural. Un grupo de 50 ejemplares lidera este viaje histórico hacia la isla Floreana este mes. No son adultos todavía, pues pesan entre cinco y dieciocho kilos actualmente. Estos reptiles híbridos llevan el ADN de especies extintas en su sangre. Son los nuevos arquitectos del ecosistema en las Islas Galápagos.

En las Islas Galápagos hay vida para largo El programa de cría logró setecientos veinte ejemplares tras quince años. Los expertos transportan a estas pequeñas gigantes en cajas bajo el sol. Esta misión busca revertir siglos de destrucción causada por los humanos. El plan elimina especies invasoras como ratas negras y gatos asilvestrados. Las tortugas dispersan semillas y abren caminos vitales para las plantas.

tortugas Las cabras fueron el mayor problema para la flora local antes. Se comieron todo a su paso hasta su erradicación total hace tiempo. Ahora, sin estos enemigos, la tierra recupera su color verde original. Es un triunfo de la ciencia sobre el caos ambiental pasado.

tortugas4 Este esfuerzo millonario beneficia a los habitantes de la zona. La ausencia de plagas subió el rendimiento agrícola un ochenta por ciento. Hay más comida y un entorno mucho más sano para todos. Los lugareños celebran el fin de la era de los piratas. La naturaleza retoma su lugar con cada paso lento del reptil.