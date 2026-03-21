Cuánto cobrarán las asignaciones familiares de Anses en abril con el nuevo aumento

Anses aplicará un nuevo aumento a las asignaciones familiares en abril: cómo quedan los montos de asignaciones de pago único.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,9% en abril a todas sus prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este ajuste se basa en la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que determina aumentos mensuales tomando como referencia la inflación de dos meses atrás comunicada por el Indec, en este caso el porcentaje corresponde a febrero.

Aunque los montos todavía no fueron comunicados oficialmente, conocer el porcentaje permite hacer una aproximación de los valores del cuarto mes del año, especialmente de las asignaciones que afectan a millones de familias en todo el país.

Nuevos montos de asignaciones familiares en abril Con el aumento del 2,9%, se esperan los siguientes valores para las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados dentro del primer rango de ingresos:

Asignación por hijo: $68.341

Asignación por hijo con discapacidad: $222.511

Tope de ingreso individual para cobrar SUAF: $2.801.551

Tope de ingreso familiar para cobrar SUAF: $5.603.101 Asignaciones de pago único en abril Las asignaciones de pago único también tendrán un leve incremento en abril. La asignación por nacimiento pasará de $77.414 a $79.660, la asignación por matrimonio subirá de $115.913 a $119.275 y la asignación por adopción aumentará de $462.845 a $476.268.