Prepago obligatorio de la VTV: lo que todos los conductores deben saber antes de hacer el trámite

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) en la provincia de Buenos Aires incorporó un cambio central: quienes tengan turno deberán abonar el trámite con anticipación, antes de presentarse en las plantas. La medida busca ordenar la atención, reducir demoras y garantizar mayor transparencia en el proceso obligatorio de control vehicular.

En las sedes que operan como centros de prepago, ya no se puede pagar en el momento del turno. El abono debe realizarse previamente a través del sitio web oficial, usando tarjeta de débito, crédito o código QR. Algunas plantas mantienen un sistema híbrido, donde aún se permite el pago presencial, aunque el Ministerio de Transporte planea extender el prepago a todas las sedes a corto plazo.

El prepago de la VTV debe realizarse de forma online, aunque algunos centros mantienen un sistema híbrido. Foto: Télam

Cómo hacer el trámite para sacar el turno de la VTV Foto: Télam

El nuevo sistema facilita planificar turnos, evita filas y agiliza el flujo de vehículos. Para los usuarios, representa rapidez, seguridad y certeza, ya que el trámite queda registrado y abonado antes de la visita.

Desde abril de 2026, ciertos conductores quedan exentos del pago, aunque la verificación sigue siendo obligatoria, según el Decreto 139/2026. La medida alcanza a:

En todos los casos, la VTV debe realizarse; la exención solo elimina la tarifa, no la obligación de controlar el vehículo.

Nuevos plazos para realizar la VTV

El decreto también ajusta la frecuencia de los controles:

Autos 0 km: primera VTV a los cinco años desde el patentamiento.

Vehículos de hasta 10 años: verificación cada dos años.

Antes, la primera revisión se exigía a los tres años, por lo que se amplía el plazo para los vehículos más nuevos. Según el Gobierno, la modificación responde a mejoras tecnológicas y condiciones de seguridad del parque automotor.

Cambios en talleres y tarifas

La reforma también redefine el funcionamiento de los talleres:

No se podrá limitar la cantidad de establecimientos habilitados.

No habrá tarifas obligatorias fijadas por las autoridades.

Estas medidas buscan fomentar la competencia entre prestadores y garantizar mayor transparencia y calidad del servicio para los usuarios.