Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este sábado, que marca el inicio del otoño

El pronóstico en Mendoza para este sábado 21 de marzo anticipa una jornada más tranquila tras varios días de inestabilidad, con descenso de la temperatura y sin alertas meteorológicas vigentes , en el inicio del otoño . La máxima será de 24° y la mínima de 14°, de acuerdo con los organismos oficiales.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas , la jornada se presentará parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur que rotarán al noreste con el correr de las horas.

Durante la mañana podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, dando paso a una jornada más estable en toda la provincia.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) también prevé nubosidad variable, con probabilidad de lluvias en las primeras horas y mejoras hacia la tarde, cuando se espera mayor presencia de sol.

En la zona cordillerana, en tanto, el cielo estará parcialmente nublado, sin fenómenos significativos que afecten la visibilidad o la circulación.

Sin alertas meteorológicas en Mendoza

El mapa de alertas tempranas del SMN indica que no hay advertencias vigentes para este sábado en Mendoza, lo que marca una mejora en las condiciones del tiempo respecto a jornadas anteriores, afectadas por tormentas y fenómenos intensos.

2026-03-20 22_40_54-Window Así se mostraba el mapa de alertas tempranas del SMN para el territorio mendocino. Gentileza.

Ante este panorama, se espera un día con condiciones más favorables para actividades al aire libre, en el inicio de una nueva estación, aunque se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en el pronóstico.