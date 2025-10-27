La tajante sentencia de Diego Aguirre al ser consultado por el supuesto interés de Boca en él: "No le di ninguna..."

Diego Aguirre acusó recibo de los rumores que lo vinculan con Boca para dirigirlo en 2026 y habló sobre el tema en conferencia de prensa.

Boca Juniors, tras la muerte de Miguel Ángel Russo, decidió mantener como DT a su ayudante de campo, Claudio Úbeda, hasta finalizar la temporada. Sin embrago, no sería la opción definitiva para quedarse con el cargo y ya pensando en 2026 estarían buscando una alternativa más sólida. Uno de los principales apuntados sería Diego Aguirre.

El ídolo y actual entrenador de Peñarol de Uruguay fue uno de los dos nombres que trascendieron días atrás como los favoritos de Juan Román Riquelme; el otro es Jorge Almirón, que ya estuvo en 2023. En cuanto al uruguayo, la versión trascendió a partir de las informaciones brindadas por los periodistas Federico Buysan y Pipi Novelo desde tierras charrúas.

Diego Aguirre habló de los rumores que lo vinculan con Boca Diego Aguirre DT Peñarol Diego Aguirre sería uno de los entrenadores apuntados por Riquelme para 2026. @OficialCAP Sin embargo, estos rumores no serían del todo precisos y el propio Aguirre se mostró indiferente al ser consultado al respecto: "No le di ninguna importancia. Escuché una noticia, como hay tantas. No hay nada que me saque la cabeza de lo que tenemos acá, los partidos que vienen y las finales. No le doy mucha trascendencia a las versiones", aseguró este fin de semana en conferencia de prensa tras la derrota del Manya por 2-0 ante Cerro.

Ignacio Ruglio, presidente del cuadro mirasol, también se había manifestado sobre el tema: "Me llegó la captura de pantalla de 900 personas, pero no tengo el contexto. No sé si es una oferta o un interés. No es algo que me inquiete porque será un tema para el verano", apuntó el mandamás del Carbonero en diálogo con Esto es Fútbol.