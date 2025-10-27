Por qué Barracas-Boca se juega un lunes a las 16 horas, en día y horario inusuales

Este lunes a las 16, Boca visita el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia para enfrentar al Guapo de Ruben Darío Insua, en un día y horario llamativos. El motivo.

Por qué Barracas-Boca se jugará un lunes a las 16 horas, en día y horario inusuales. Foto: Fotobaires

Este lunes a partir de las 16 horas, el Boca de Claudio Úbeda jugará un partido más que importante pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, frente al Barracas Central del Gallego Insua, en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

El compromiso que se tendría que haberse disputado el sábado 11 de octubre, fue postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo durante esa semana, y la AFA definió que se dispute en un horario y día poco habituales.

Por qué Barracas-Boca se juega un lunes a las 16 horas El primer motivo es que el fin de semana hubo elecciones legislativas en todo el país, algo que impide la realización de partidos oficiales por motivos de seguridad y organización, y es por ello que no se pudo disputar el compromiso ni el sábado ni el domingo.

barracas lepra vivo Barracas Central reinauguró su estadio, pero aún no cuenta con el sistema de iluminación. X @barracascentral En cuanto al horario vespertino, esto se debe a que el estadio de Barracas aún no cuenta con iluminación artificial, por lo que los compromisos deben desarrollarse a la luz del día. Ante ello, el duelo se programó para las 16:00, horario que permite aprovechar al máximo la claridad natural.

El único choque entre Barracas y Boca en el Chiqui Tapia La única vez que el Guapo y el Xeneize se enfrentaron en ese estadio terminó con goleada a favor del cuadro de la Ribera por 3-0, con goles Luca Langoni, Pol Fernández y un tanto en contra. De todas maneras, ahora la realidad es distinta y Boca tendrá que llevarse los tres puntos del Claudio "Chiqui" Tapia para escalar a la segunda posición de la tabla anual y meterse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, además de recuperar un puesto en zona de playoffs de la Zona A: hoy está 10° y ganando quedará 3°.