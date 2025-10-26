La rigurosa decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca a horas de un partido clave ante Barracas

Boca se medirá el lunes como visitante con Barracas Central por el partido pendiente de la fecha 12, postergado por la muerte de Russo.

Boca Juniors se enfrentará este lunes desde las 16 horas a Barracas Central por el partido pendiente de la fecha 12, postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo. En el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, el elenco azul y oro se jugará tres puntos de oro de cara al final de la temporada.

Tras la derrota ante Belgrano en la Bombonera, sumado a los resultados de los rivales directos, el Xeneize quedó muy comprometido, ya que cerró la fecha 13 afuera de los playoffs del Clausura y también de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la Tabla Anual, por lo que casi no tiene margen de error.

Tuity Augusto Cesar Boca En ese sentido, Claudio Úbeda tomó una rigurosa decisión pensando en el duelo contra el Guapo. Según informó el periodista Augusto Cesar (que sigue el día a día del cuadro de la Ribera para ESPN) en su cuenta de X, el DT hizo concentrar al plantel desde el sábado a las 23 horas; es decir, una noche antes de lo que se acostumbra.

Durante el domingo, el equipo se entrenó por la mañana y luego volvió a la concentración en el Hotel Intercontinental. Además, el cronista comunicó que el Sifón haría dos modificaciones respecto del once que cayó ante el Pirata: Milton Delgado por el lesionado Rodrigo Battaglia y WWilliams Alarcón por Brian Aguirre, que atraviesa un cuadro febril.