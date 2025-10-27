Con dos goles de Giménez y uno de Merentiel, Boca derrotó 3-1 a Barracas y se metió en zona de Libertadores

En una ráfaga, Milton Giménez apareció dos veces y luego Merentiel amplió para poner en ventaja a Boca, que jugó con un hombre más por la roja a Iván Tapia.

Milton Giménez y Miguel Merentiel, los goleadores de Boca en la tarde de Barracas, festejan uno de los tantos del Xeneize.

Boca derrotó 3-1 a Barracas Central en el encuentro postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura.

El marcador lo abrió Rodrigo Insua para Barracas Central a los 20 minutos del primer tiempo y en el complemento, Milton Gimenez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21 minutos.

Con este resultado, el Xeneize vuelve a meterse en zona de playoffs y en la Copa Libertadores del próximo año por la Tabla Anual.