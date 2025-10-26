Gimnasia celebra el ascenso a lo grande: todos los detalles de la fiesta del campeón

Gimnasia y Esgrima celebrará el ascenso en el Víctor Legrotaglie el próximo viernes. Todos los detalles de una fiesta inolvidable.

Gimnasia y Esgrima consiguió un histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Hace dos semanas, precisamente el sábado 11 de octubre, una fecha que quedará en la memoria de todos los hinchas mensanas, derrotó a Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y volverá a codearse, como en los viejos nacionales, con los grandes.

Semejante logro, merece una fiesta a la altura y la misma ya cuenta con fecha, hora, lugar y con todos los condimentos necesarios para que el plantel, el cuerpo técnico y los hinchas se fundan en un abrazo interminable.

De acuerdo a la información brindada por el departamento del club, el evento será el próximo viernes 31 de octubre, en el campo de juego del Víctor Antonio Legrotaglie.

¿Estás listo para una NOCHE INOLVIDABLE?



# #GimnasiaEsFamilia pic.twitter.com/w4E1ql98Yl — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 23, 2025 Todos los detalles de la fiesta La Fiesta de los Campeones, el próximo viernes 31 de octubre en el Víctor Legrotaglie tendrá muchas sorpresas. "Se trata de un evento compuesto por cena, show, bandas en vivo, discursos del presidente, jugadores y cuerpo técnico, sorteos, regalos, etc. Con la presencia de los campeones y la copa. Comienza a las 21 y será en el campo de juego del Estadio Víctor Antonio Legrotaglie", informaron desde la institución.

Al mismo tiempo, destacaron que habrá: