Con una asistencia de Enzo Fernández, el Chelsea sorprendió y goleó 3-0 al Barcelona
El Chelsea apabulló como local al Barcelona por la fecha 5 de la fase de liga. Koundé en contra, Estevao y Delap marcaron los goles de la victoria.
El Chelsea expuso su poder en Stamford Bridge con una goleada categórica por 3-0 sobre Barcelona que lo afianzó en la Champions League y dejó al equipo español relegado en la fase de liga. Enzo Fernández fue titular, dio una asistencia y marcó dos goles, pero no fueron convalidados.
El conjunto inglés convirtió siete tantos, aunque cuatro quedaron correctamente anulados por distintas situaciones de juego por la intervención del VAR, y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto. Jules Koundé en contra, Estevão y Liam Delap fueron los autores de los tres tantos que le dieron un cachetazo con mucha autoridad al Barça.
El gol en contra de Koundé para el 1-0 del Chelsea
El primer gol válido apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.
El gol de Estavao para el 2-0 del Chelsea
Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance de los Blues. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández.
El gol de Delap con asistencia de Enzo Fernández para el 3-0 del Chelsea
El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.
Fuente: NA