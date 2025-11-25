Con una asistencia de Enzo Fernández, el Chelsea sorprendió y goleó 3-0 al Barcelona

El Chelsea apabulló como local al Barcelona por la fecha 5 de la fase de liga. Koundé en contra, Estevao y Delap marcaron los goles de la victoria.

Enzo Fernández tuvo una gran actuación en la goleada del Chelsea al Barcelona.

El Chelsea expuso su poder en Stamford Bridge con una goleada categórica por 3-0 sobre Barcelona que lo afianzó en la Champions League y dejó al equipo español relegado en la fase de liga. Enzo Fernández fue titular, dio una asistencia y marcó dos goles, pero no fueron convalidados.

El conjunto inglés convirtió siete tantos, aunque cuatro quedaron correctamente anulados por distintas situaciones de juego por la intervención del VAR, y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto. Jules Koundé en contra, Estevão y Liam Delap fueron los autores de los tres tantos que le dieron un cachetazo con mucha autoridad al Barça.

El gol en contra de Koundé para el 1-0 del Chelsea



El primer gol válido apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

El gol de Estavao para el 2-0 del Chelsea



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZQvk2O8KJP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025 Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance de los Blues. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández.

El gol de Delap con asistencia de Enzo Fernández para el 3-0 del Chelsea El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.