Cholo Simeone reveló a qué gigante de Europa le gustaría dirigir después del Atlético de Madrid: "No depende de mí..."

Diego Simeone confesó sus intenciones de, en un futuro, continuar su carrera como DT en uno de los clubes más importantes del Viejo Continente.

El caso de Diego Simeone es bastante peculiar, ya que está a punto de cumplir 14 años en el banco del Atlético de Madrid, lo que lo convierte en uno de los ciclos más longevos del fútbol moderno y el segundo de Europa en la actualidad (solo por detrás de Frank Schmidt en el Heidenheim de Alemania, vigente desde 2007).

En esta casi década y media que lleva en el Colchonero, muchas veces su continuidad se ha puesto en duda, más que nada en las últimas temporadas. Y si bien el Cholo se las ha arreglado para mantenerse en el cargo, se sabe que esta etapa tarde o temprano finalizará. Y en ese sentido, el DT argentino ya tiene en mente un club europeo en el cual seguir su carrera.

El Cholo Simeone reveló que le gustaría dirigir al Inter de Milán Cholo Simeone Inter El Cholo Simeone jugó en el Inter entre 1997 y 1999. Archivo "No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter de Milán", reveló este martes en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana de Champions League, en el que justamente enfrentarán al equipo donde hoy brilla Lautaro Martínez.

Simeone, de hecho, no es un hombre ajeno al Nerazzurro, ya que vistió su camiseta durante dos temporadas entre 1997 y 1999, un paso breve pero bastante recordado. Jugó un total de 85 partidos y metió 14 goles. Además, supo ganar allí la Europa League en 1998, en la que fue titular en la final ganada 3-0 sobre la Lazio, el que sería su siguiente club.