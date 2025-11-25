En la previa de Atlético-Inter, Lautaro Martínez habló de su relación con Julián Álvarez: "Está en un gran momento..."

Este miércoles, Lautaro Martínez y Julián Álvarez se verán las caras en el duelo entre Atlético de Madrid e Inter por la Champions League.

Este miércoles a las 17.00, la Champions League tendrá un auténtico partidazo: Atlético de Madrid e Inter de Milán se enfrentarán en el Metropolitano en el que será uno de los duelos estelares de la fecha 5 de la fase de liga. En el mismo, se verán las caras los goleadores de la Selección argentina: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Si bien habrá bastante presencia albiceleste (en el Colchonero juegan también Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González y Giuliano Simeone), genera una especial atracción el choque de los dos 9 de la Scaloneta, quienes, a pesar de disputarse el puesto y generar algunos chispazos entre los hinchas, mantienen entre sí una gran relación.

Lautaro Martínez habló sobre su relación con Julián Álvarez Julián y Lautaro, los goleadores argentinos. Foto: EFE Julián y Lautaro, compañeros en la Selección, rivales en la Champions. EFE Así lo relevó este martes el Toro en conferencia de prensa al ser consultado por su vínculo con la Araña: "La relación con Julián es bonita, de amistad, hablamos mucho. Ahora está a punto de ser padre y estoy feliz por la vida que está viviendo, cómo ayuda en la Selección. Está en un gran momento. Hablamos muchísimo del Atlético de Madrid, porque, al final, en la Selección tenemos cinco o seis jugadores casi siempre convocados", reconoció en primer término.

"Nos sentamos juntos en la mesa, hablamos mucho, lo veo contento, no hablamos de su futuro, sino del presente y de su familia. Contento con su presente y el de los chicos argentinos", detalló a continuación, dejando en claro que el hecho de pelearse la titularidad no afecta negativamente el día a día entre ambos.