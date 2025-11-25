El duro comentario del director deportivo del Bayer Leverkusen sobre la situación del Diablito Echeverri: "Esperábamos que jugara más y..."

Simon Rolfes se refirió a las dudas sobre el futuro de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen por los pocos minutos que está teniendo.

El director deportivo de Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, abrió interrogantes sobre el futuro de Claudio Echeverri y admitió que el club imaginaba un rendimiento superior del joven argentino: "Todos esperábamos que jugara más", señaló. Además evitó confirmar la interrupción del préstamo y una posible vuelta del jugador al Manchester City en enero: "Por ahora se queda con nosotros".

Las palabras de Pep Guardiola sobre la escasa participación del ex River generaron repercusiones inmediatas en Alemania. Los Citizens observan con atención la situación del futbolista y el cuadro de la farmacéutica respondió con cautela frente a un escenario que combina bajo ritmo competitivo, lesión reciente y un préstamo vigente hasta 2026.

Claudio Echeverri Bayer Leverkusen El Diablito Echeverri está teniendo muy poca participación en el Bayer Leverkusen. @bayer04fussball Rolfes explicó que mantiene comunicación constante con el club inglés y admitió que el rendimiento actual no coincide con lo que ambas instituciones proyectaban para esta etapa: "Estoy en contacto frecuente con el Manchester City. Todos esperábamos que Echeverri jugara más y alcanzara un mejor nivel físico antes tras su lesión", declaró al analizar la adaptación del atacante.

Los número de Echeverri en el Bayer Leverkusen El Diablito apenas jugó 8 partidos desde agosto, 4 por Bundesliga y 4 por Champions League. Solo 3 veces inició como titular, no convirtió goles y acumuló apenas 246 minutos, un registro que profundizó las dudas sobre su evolución en el fútbol europeo.

El préstamo se extiende hasta mediados de 2026, aunque en las últimas semanas surgió la chance de que el City lo repesque en enero. Guardiola evitó dar señales concretas y dejó la definición en manos del entorno del futbolista: "Es una pregunta para su bello representante (Enzo Mastopaone)".