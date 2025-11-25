Polémica sanción de la FIFA a Cristiano Ronaldo en Portugal: cuándo podrá debutar en el Mundial 2026

La roja por el codazo de Cristiano ante Irlanda en las Eliminatorias generó preocupación en Portugal, aunque el fallo resultó mucho más leve de lo esperado.

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, respiró tras el parte oficial de la FIFA por su expulsión frente a Irlanda.

Alivio total en Portugal y polémica en el mundo del fútbol. La expulsión de Cristiano Ronaldo frente a Irlanda había encendido todas las alarmas por la posibilidad de perderse parte de la fase de grupos del Mundial 2026, pero la FIFA confirmó que el castigo para el delantero será apenas de una fecha.

El Comité de Disciplina del organismo comunicó que el codazo del atacante del Al-Nassr, acción por la que vio su primera tarjeta roja con la selección portuguesa, se sancionará con un solo partido. Esa suspensión ya se cumplió en la goleada 9-1 ante Armenia, por lo que el capitán llegará limpio a la Copa del Mundo.

El detalle clave en la sanción de la FIFA a CR7 El enojo de Ronaldo en la derrota de Portugal. Foto: EFE Cristiano Ronaldo recibió solo una fecha y podrá jugar la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: EFE Eso sí, la sanción tiene un detalle clave: dos partidos quedan en suspenso durante un año. ¿Qué significa? Citando el texto del organismo: “Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente…”.

La decisión sorprendió porque el propio reglamento disciplinario suele castigar estas acciones con mayor dureza. En el artículo 14 del Código Disciplinario se detalla que las agresiones como codazos, patadas o golpes generalmente conllevan “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado”. Ese escenario, que hubiese dejado a Cristiano sin dos encuentros del grupo, finalmente no se aplicó.

La jugada de la expulsión de Cristiano Ronaldo La expulsión de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal La jugada que derivó en la expulsión ocurrió a los 60 minutos del 0-2 ante Irlanda, cuando CR7 intentó desprenderse de la marca de Dara O’Shea y terminó impactándolo con un codazo en la espalda. La acción fue sancionada a instancias del VAR por el árbitro, que no dudó en mostrarle la roja directa.