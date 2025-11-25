El gesto íntimo de Matías Galarza Fonda en el vestuario de River tras la eliminación ante Racing

Luego de un cierre caliente en Avellaneda, Matías Galarza Fonda, el cuestionado mediocampista de River enfrentó la situación de la manera más directa.

El paraguayo Matías Galarza Fonda quedó en el centro de las críticas por la jugada del gol de Martirena.

Los minutos finales en el Cilindro dejaron marcado a Matías Galarza, señalado por los hinchas tras la derrota 3-2 ante Racing. El mediocampista ingresó a los 72 minutos por Nacho Fernández y quedó involucrado en la jugada del gol agónico de Gastón Martirena, que definió el partido para la Academia.

La acción llegó en tiempo de descuento, cuando Galarza Fonda controló de pecho dentro del área, de espaldas y con todo el rival lanzado en ataque. Ese movimiento, discutido por los hinchas, terminó derivando en una serie de rebotes que concluyeron en el 3-2 del local.

El gol del 3-2 Racing tras el error de Matías Galarza Fonda Gol agónico de Martirena para el 3-2 de Racing ante River Gol agónico de Martirena para el 3-2 de Racing ante River. ESPN Según contó Juan Cortese en Dale al medio por TyC Sports, el volante reaccionó de inmediato en el vestuario: “Fue a pedirle disculpas a sus compañeros y asumió que la responsabilidad total, por lo menos así lo siente el futbolista, de la eliminación fue de él”. El ex Talleres repitió ese gesto uno por uno con todo el grupo.

Galarza Fonda pedido de disculpas Galarza Fonda pedido de disculpas. TyC Sports Más tarde llegó el análisis de Marcelo Gallardo, quien había hecho ingresar a Galarza Fonda y a Juan Carlos Portillo por Enzo Pérez y Nacho Fernández cuando quedaban 20 minutos, con el Millonario aún en ventaja. El DT explicó sus razones: “Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que vienen dando mucho y lo venían sintiendo. Se sabía que iban a estar para 60 o 70 minutos”.